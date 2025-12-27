Cosa serve sul mercato a Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli – e i supplementi Fiorentina, Lazio e Como

Finirà che le chiacchiere saranno molte più dei fatti, ma tanto a gennaio ci siamo abituati. È anche vero che con un campionato così livellato in tutte le posizioni, potrebbe essere stimolato il mercato delle big.

Ma tanto era stato così anche l’anno scorso e si era mosso davvero il minimo sindacale. Andiamo a vedere cosa servirebbe alle prime 5, più il supplemento di 3 in ordine sparso che si guadagnano i titoli per ragioni economiche o sportivamente drammatiche.

Inter: Dumfries, Bonny e un mercato più di uscite che di entrate

All’Inter non si sa ancora quanto starà fuori Bonny – teoricamente una leggera distorsione al ginocchio, ma si tratta pur sempre di una cosa ben più seria di un affaticamento, e intanto si sa che starà fuori almeno 10 giorni. Nessun allarmismo al momento, ma era stato lo stesso anche con Dumfries, e poi…

All’Inter bisognerebbe solo il sostituto dell’olandese. Che non c’è, inutile girarci intorno e inutile pensare a Palestra che costerebbe un botto da 40 milioni e poi perché l’Atalanta dovrebbe privarsene. La sensazione è che Ausilio tiri fuori un nome sconosciuto come Luis Henrique o Diouf.

Ha delle situazioni in uscita l’Inter più che altro, perché Frattesi è De Vrij vogliono giocare di più o devono per non perdere il Mondiale. Frattesi andrebbe ieri alla Juventus mentre il Napoli non sembra più disposto ad offrire quei 30 milioni – blocco o non blocco. Le contropartite tecniche che chiede l’Inter – Kephren Thuram o Cambiaso, sempre più 5 milioni – non sono messe a disposizione dalla Juve, e dunque serve lavorare di fantasia. Per l’olandese se invece il Barcellona per una volta portasse un milione anziché solo i buoni sconto del detersivo, allora potrebbe andarsene, ma in quel caso con Acerbi fuori fino a fine gennaio, all’Inter sì che si creerebbe una esigenza numerica.

Juventus: Frattesi, Dragusin e il vero obiettivo Vlahovic

A proposito di Juventus, ammesso e non concesso Frattesi arrivi, a quel punto rimarrebbe l’esigenza difensiva di dare profondità. L’addio di Paratici dal Tottenham potrebbe favorire il rientro di Dragusin. Per quanto a Torino hanno buttato già troppi soldi, e uno venduto un anno e mezzo fa a 30 milioni al Tottenham di sicuro non torna a meno. Detto che la vera vittoria della Juventus sarebbe allungare il contratto a Vlahovic, ma per ora non guadagna terreno, anzi rischia di perderne dal Milan che offrirebbe 9.5 milioni all’anno bonus alla firma compresi.

Milan: Fullkrug, difesa e l’ipotesi Skriniar

Nel frattempo il Milan si accontenta di Fuellkrug, spera nel rischio, esclude di sobbarcarsene un altro con il ben più forte Gabriel Jesus fuori però da un anno per un legamento, e si alambicco su come fare in difesa, dopo aver rifiutato Sergio Ramos ed essersi fatto scappare Thiago Silva che chiedeva un aitro anno oltre ai 6 mesi offerti dal Milan. Se si continuassero a perdere altri punti, potrebbe scapparci il tentativo clamoroso per Milan Skriniar.

Roma: Friedkin pronti a investire, tra Zirkzee e Raspadori

Chi di tentativi clamorosi ne farà e probabilmente li porterà anche a segno è la Roma: quasi fuori dai lacciuoli del financial fair play, i Friedkin finalmente possono lottare per la Champions e forse anche lo scudetto, e non si faranno pregare. Sia Zirkzee che Raspadori dovrebbero essere conclusi, la Roma però avrebbe bisogno anche in difesa e potrebbe ingaggiare un derby con la Juventus per Dragusin, posto il romeno sia di rientro da un crociato.

Napoli: Mainoo resta l’obiettivo tra rientri e limiti di mercato

Al Napoli la contemporaneità con il saldo degli infortuni di rientro lascerebbe “solo” l’esigenza Mainoo, ma le limitazioni al mercato sono un problema: perché l’accordo di massima con il giocatore ci sarebbe, e sulla formula che il Manchester United non fa sconti.

Lazio: cessioni per finanziare il mercato in entrata

In ordine sparso poi Lazio, Fiorentina e Como. I romani possono finalmente operare, vanno a incassare 22 milioni per Castellanos e potrebbero aumentare dando Nuno Tavares all’Al Ittihad, facendo spazio in entrata a Insigne, Martin dei Genoa e Samardzic girando all’Atalanta praticamente quanto incassato per Castellanos.

Fiorentina: Paratici e le piste Dragusin e Boga

La Fiorentina si farebbe guidare da Paratici, non solo come terza pretendente per Dragusin, ma anche verso Boga, proposto dal Nizza e ancora in standby.

Como: la Champions avvicina sogni di mercato

E infine attenzione al Como: la Champions è vicina e l’appetito vien mangiando. Non si esclude un colpaccione. Volteggia il nome di Icardi senza conferme. Ma chi può essere davvero sicuro…