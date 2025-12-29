Coppa d’Africa, Zambia-Marocco live su Sportitalia

La fase a gironi della Coppa d’Africa entra nel vivo e ogni partita può risultare decisiva per il destino delle nazionali in campo. Tra classifiche corte, calcoli e tensione, l’attenzione è tutta rivolta a una sfida che può indirizzare il cammino nel torneo e chiarire gli equilibri del gruppo.

Il Marocco affronta l’ultima gara del girone di Coppa d’Africa con la qualificazione ancora da conquistare. I padroni di casa guidano il gruppo ma non possono sbagliare contro uno Zambia in piena corsa. Una sfida decisiva tra ambizioni, pressione e pubblico amico.

Coppa D’Africa, i gironi: la situazione del Marocco

Il Marocco padrone di casa vuole conquistare la qualificazione al prossimo turno della Coppa d’Africa e ha il destino nelle proprie mani. Dopo il pareggio contro il Mali, la nazionale nordafricana guidata dal talento del centrocampista della Roma El Aynaoui si presenta all’ultima giornata del gruppo A con 4 punti, in una posizione di vantaggio ma senza possibilità di distrazioni. Di fronte ci sarà lo Zambia, fermo a quota 2, ma ancora pienamente in corsa per uno dei posti utili al passaggio del turno.

Sfida importante

La sfida Zambia-Marocco rappresenta dunque un vero e proprio crocevia del girone. I Leoni dell’Atlante, spinti dal pubblico di casa, puntano a una vittoria che garantirebbe la qualificazione senza dover guardare ai risultati degli altri campi. Il pareggio con il Mali ha lasciato sensazioni contrastanti: buona gestione del possesso e solidità difensiva, ma anche qualche occasione sprecata che avrebbe potuto chiudere in anticipo il discorso qualificazione.

Lo Zambia, dal canto suo, è chiamato all’impresa. Con due punti in classifica, la nazionale zambiana deve vincere per sperare nel passaggio del turno, consapevole però di affrontare una delle squadre più attrezzate del torneo. Serviranno organizzazione, intensità e grande attenzione difensiva per arginare la qualità offensiva marocchina.

Dove guardare Zambia-Marocco

Zambia-Marocco andrà in scena oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20 allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat. Un impianto che si preannuncia gremito e pronto a spingere i padroni di casa verso l’obiettivo.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile sempre su Sportitalia tramite app e browser: la gara sarà disponibile sull’applicazione ufficiale, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio africano.