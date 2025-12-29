La Roma punisce l’ex De Rossi: 3-1 al Genoa e controsorpasso alla Juve

La Roma di Gian Piero Gasperini torna a vincere e lo fa in maniera convincente contro il Genoa di De Rossi. Basta solo un tempo alla squadra giallorossa per archiviare la pratica del Grifone e riportarsi saldamente al 4° posto in classifica. Dopo il ko, duro da digerire, a Torino contro la Juve, i ragazzi del tecnico di Grugliasco reagiscono.

Nella serata in cui la partita di fatto dura 20 minuti, vanno a segno Soulé, Koné e soprattutto Ferguson. Un gol importante quello del centravanti irlandese che era stato al centro delle cronache romaniste per la preferenza dichiarata candidamente dal tecnico di Grugliasco nella conferenza post gara a Torino. Male il Genoa che si ferma di nuovo, e va a segno solo nel finale con un gol del giovane Ekhator.