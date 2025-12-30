Coppa d’Africa, Uganda-Nigeria: Osimhen e compagni scatenati – VIDEO

La Coppa d’Africa entra nella sua fase decisiva, con le ultime partite dei gironi che stabiliranno le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. Ogni incontro assume un peso fondamentale, tra ambizioni di vittoria e speranze di qualificazione.

La fase a gironi della Coppa d’Africa entra nel momento decisivo e il Gruppo C offre un confronto dagli obiettivi opposti. Alle 17, la Nigeria, già matematicamente qualificata, affronterà l’Uganda nell’ultima giornata con la certezza di chiudere al primo posto del girone.

Per le Super Eagles si tratta quindi di una partita utile per consolidare certezze e gestire le energie in vista della fase a eliminazione diretta. Situazione ben diversa per l’Uganda, che è invece obbligata a ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, rendendo la sfida particolarmente significativa sul piano competitivo.

Nigeria, nessuna pretesa dalla sfida con l’Uganda

La nazionale nigeriana ha confermato il proprio status di favorita del girone grazie a prestazioni solide e a una rosa di alto livello. La qualificazione anticipata è arrivata dopo la vittoria per 3-2 contro la Tunisia, trascinata da un eccellente Ademola Lookman, autore di un gol e due assist.

Nonostante qualche difficoltà difensiva nel finale, la Nigeria ha dimostrato continuità e forza offensiva, vincendo sette delle ultime otto partite di girone in Coppa d’Africa. Inoltre, i Super Eagles hanno perso solo una delle ultime nove gare ufficiali, segno di una squadra in salute e determinata a riscattarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali FIFA 2026.

Uganda, serve un’impresa per la qualificazione

Per l’Uganda, tornata alla Coppa d’Africa per la prima volta dal 2019, il percorso è stato più complicato. Il pareggio per 1-1 contro la Tanzania ha rappresentato il primo punto del torneo, ma il rigore sbagliato nel recupero ha lasciato rammarico.

Attualmente ultima nel girone, la squadra di Paul Put deve vincere contro la Nigeria per sperare nella qualificazione, oppure pareggiare e confidare in una sconfitta della Tanzania. I numeri recenti non sono incoraggianti: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e un bilancio negativo nelle fasi finali della Coppa d’Africa rendono l’impresa difficile, ma non impossibile.

Coppa d’Africa: dove vedere Uganda-Nigeria

La sfida tra Nigeria e Uganda sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, visibile al canale 60 del digitale terrestre per tutti gli appassionati in Italia. In alternativa, i tifosi potranno seguirla in streaming tramite l’app di Sportitalia.

Le formazioni di Uganda-Nigeria

UGANDA (4-3-3): Onyango; Kayondo, Obita, Semakula, Sibbick; Alhassan, Byaruhanga, Mutyaba; Mato, Omedi, Ikpeazu.

Allenatore: Paul Put.

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Alebiosu, Ogbu, Bassey, Onyemaechi; Dele