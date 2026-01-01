Italia, il 2026 è il punto di non ritorno: qualificazione al Mondiale o oblio

L’inizio del nuovo anno apre scenari decisivi per la l’Italia del calcio, chiamata a ritrovare certezze, ambizione e continuità. Tra aspettative, pressione e sfide cruciali, gli Azzurri si giocano molto più di una semplice qualificazione mondiale del futuro sportivo.

L’inizio del 2026 per la Nazionale italiana di calcio porta con sé un misto di speranza e inquietudine, ma anche una rinnovata identità. Gennaro Gattuso, chiamato a guidare gli Azzurri in un momento delicatissimo, ha lavorato soprattutto sull’anima del gruppo.

Al di là della brutta sconfitta con la Norvegia, una caduta che ha riacceso vecchie paure e acceso critiche inevitabili, il suo percorso da commissario tecnico ha restituito alla squadra un senso d’appartenenza che sembrava smarrito. I giocatori sono tornati a sentirsi parte di qualcosa che va oltre la singola convocazione, riscoprendo il peso e l’onore della maglia azzurra. È un primo passo fondamentale, forse invisibile nei risultati immediati, ma decisivo nel medio periodo.

Italia, obiettivo Mondiale

L’obiettivo è uno solo e non ammette distrazioni: qualificarsi al Mondiale del 2026. Per l’Italia la strada passa dai playoff di marzo, un appuntamento che vale un’intera generazione calcistica. Gattuso lo sa bene e ha impostato questi mesi di avvicinamento come una lunga preparazione mentale, prima ancora che tattica.

Non ci sono più alibi, né margini di errore: ogni scelta, ogni convocazione, ogni dettaglio è finalizzato a presentarsi a marzo con una squadra pronta a reggere la pressione. Il Mondiale non è un sogno, ma un dovere storico per una Nazionale che non può più permettersi di guardare l’evento da casa.

I playoff di marzo: Italia contro Irlanda del Nord, Bosnia e/o Galles

Nei playoff di marzo l’Italia partirà sulla carta favorita. La semifinale, da giocare in casa contro l’Irlanda del Nord, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare ma ampiamente alla portata, soprattutto se gli Azzurri sapranno imporre ritmo e personalità. L’eventuale finale, in trasferta, contro Bosnia o Galles, sarà invece una sfida più complessa, carica di tensione e insidie ambientali. Proprio lì si misurerà la vera crescita del gruppo di Gattuso: nella capacità di soffrire, restare unito e colpire al momento giusto.

Rischio oblio calcistico

Per l’Italia tornare al Mondiale è una necessità vitale. Sono già passati dodici anni dall’ultima partecipazione e fallire ancora significherebbe saltare la terza edizione consecutiva, un’assenza che rischia di trasformarsi in una sorta di oblio calcistico.

Un Paese che ha scritto la storia di questo sport non può accettare di diventare una comparsa nel racconto globale del calcio. Il 2026, per gli Azzurri, non è solo una qualificazione: è una resa dei conti con il proprio passato e, soprattutto, con il proprio futuro.