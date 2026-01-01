Serie A, domina l’equilibrio: il 2026 comincia con una super lotta scudetto

Abbiamo appena voltato pagina, lasciandoci alle spalle un 2025 intenso e aprendo le porte a un 2026 che promette di essere uno degli anni più affascinanti per il calcio mondiale.

L’attesa maggiore è inevitabilmente rivolta al Mondiale, al via l’11 giugno, con la speranza che l’Italia riesca finalmente a tornare sul palcoscenico più prestigioso dopo due dolorose assenze consecutive.

Ma prima che il pallone inizi a rotolare negli stadi del Nord America per la rassegna iridata, saranno i campionati nazionali a monopolizzare l’attenzione degli appassionati, e in particolare una Serie A che si presenta più incerta e coinvolgente che mai.

Una Serie A apertissima

Il nuovo anno eredita infatti un campionato straordinariamente equilibrato, capace di tenere tutti con il fiato sospeso. La corsa allo Scudetto in Serie A, mai come stavolta, sembra aperta a molteplici interpretazioni e potrebbe regalarci mesi di passione pura fino all’ultima giornata.

Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus sono racchiuse in una manciata di punti, cinque squadre divise da appena quattro lunghezze che rendono ogni partita potenzialmente decisiva.

Classifica cortissima

Questa classifica così corta racconta molto del momento che vive il calcio italiano. Non c’è una dominatrice designata, né una squadra che abbia dato l’impressione di poter prendere il largo senza ostacoli. Le big hanno mostrato pregi e difetti: c’è chi ha brillato negli scontri diretti, chi ha lasciato punti preziosi contro avversari sulla carta inferiori e chi ha dovuto fare i conti con infortuni, cambi tecnici o problemi di continuità sotto porta. Il risultato è un campionato imprevedibile, in cui ogni turno può ribaltare gerarchie e prospettive.

Un altro elemento che contribuisce a rendere affascinante questa stagione è il calendario fitto di impegni. Le competizioni europee, i recuperi di campionato e gli inevitabili turni infrasettimanali potrebbero incidere profondamente sull’andamento della lotta al vertice. Gestione delle energie, profondità delle rose e capacità degli allenatori di ruotare gli uomini saranno fattori chiave da qui a maggio.

La lotta Scudetto in Serie A

In una Serie A così livellata non è da escludere, inoltre, che la quota Scudetto possa abbassarsi rispetto al passato. Gli attuali ritmi suggeriscono che anche una cifra intorno agli 85 punti, come predetto anche da mister Allegri. Ma potrebbero essere persino inferiore, potrebbe bastare per cucirsi il tricolore sul petto. Un segnale chiaro di quanto il livello medio si sia livellato verso l’alto.

Il 2026, dunque, si apre sotto il segno dell’equilibrio e della suspense. In attesa del Mondiale, la Serie A è pronta a regalare uno spettacolo continuo, fatto di big match, sorpassi e colpi di scena. Se queste sono le premesse, ci aspettano mesi semplicemente imperdibili.