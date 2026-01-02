Maresca addio al Chelsea: le tappe e il motivo della rottura

La storia tra Enzo Maresca e il Chelsea si è conclusa in modo improvviso ma non del tutto inatteso. L’allenatore italiano ha rassegnato le dimissioni, chiudendo un ciclo segnato da successi importanti e da tensioni crescenti con la dirigenza londinese.

La storia tra Enzo Maresca e Il Chelsea è finita e i motivi non sembrano solo legati al campo, ma a tanti altri fattori. Il tecnico italiano infatti aveva sempre fatto bene alla guida dei Blues.

Arrivato a Stamford Bridge in un momento delicatissimo, Maresca aveva avuto il merito di riportare ordine in un club finito nel caos dopo l’esonero di Thomas Tuchel nel 2022. Tra cambi di proprietà, rivoluzioni dirigenziali e una rosa sterminata, il Chelsea sembrava aver perso identità. L’allenatore italiano ha invece lavorato sulla struttura del gruppo, sulla valorizzazione dei giovani e su un’idea di gioco chiara, riuscendo progressivamente a restituire credibilità sportiva al progetto tecnico dei Blues.

Le frizioni tra la dirigenza del Chelsea e Maresca

Le dimissioni di Maresca affondano le radici in divergenze profonde sulla gestione della rosa e sulle strategie di mercato. A questo si è aggiunto un avvio di stagione sotto le aspettative, che ha pesato nonostante i trionfi recenti: la Conference League vinta nel 2024/25 e il Mondiale per Club conquistato nell’estate 2025.

Risultati prestigiosi, ma non sufficienti a mascherare una frattura ormai evidente anche nelle dichiarazioni del tecnico più volte molto critico nei confronti della società nelle ultime settimane.

I contatti con il Manchester City e l’interesse della Juventus

Secondo quanto riportato da The Athletic, nelle ultime settimane ci sarebbero stati contatti tra Maresca e il Manchester City, legati alla possibilità di un futuro addio di Pep Guardiola. Contatti che l’allenatore italiano avrebbe regolarmente comunicato al Chelsea, come previsto dal contratto.

Proprio questa situazione avrebbe alimentato ulteriori frizioni interne, facendo emergere dubbi sulla continuità del progetto. Parallelamente, in modo mai esplicito ma neppure smentito, il nome di Maresca è stato accostato anche a scenari italiani di grande prestigio. Tra questi anche la Juventus, un interesse che faceva sicuramente piacere al tecnico campano che da giocatore ha giocato in bianconero.

Maresca e il Chelsea, un bilancio positivo

L’addio di Maresca al Chelsea chiude un capitolo complesso, fatto di ricostruzione, trofei e incomprensioni. Resta l’immagine di un tecnico che ha lasciato il segno e che ora guarda avanti, con un futuro ancora tutto da scrivere e con diverse big europee – e non solo – pronte a osservare con attenzione le sue prossime mosse.