Roma, rilancio per Raspadori ma spunta una ipotesi clamorosa

Il futuro di Giacomo Raspadori torna al centro del mercato. Dopo l’esperienza in Spagna, l’attaccante italiano potrebbe rientrare in Serie A, con la Roma pronta ad approfittarne.

Giacomo Raspadori ha vissuto un’estate da protagonista del mercato internazionale, salutando il Napoli per trasferirsi a titolo definitivo all’Atletico Madrid. L’operazione, voluta dal Napoli di Antonio Conte e accettata con convinzione dal giocatore, si è chiusa intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dagli azzurri per finanziare il nuovo corso tecnico.

Per Raspadori si trattava di una grande occasione: approdare in Liga, vestire la maglia di un top club europeo e mettersi alla prova sotto la guida di Diego Simeone, allenatore noto per la sua capacità di valorizzare attaccanti duttili e generosi.

L’esperienza di Raspadori all’Atletico Madrid

L’esperienza spagnola, però, non è andata secondo le aspettative. Nei primi sei mesi a Madrid, Raspadori ha trovato poco spazio nelle rotazioni del Cholo, chiuso dalla concorrenza e spesso adattato a ruoli non del tutto congeniali alle sue caratteristiche.

Le presenze sono state limitate e anche il bottino realizzativo è rimasto scarno, lontano dagli standard che avevano convinto l’Atletico Madrid a investire su di lui. Una situazione che ha portato il club colchonero a riflettere sul futuro dell’attaccante italiano, arrivando alla conclusione che una cessione, seppur temporanea, possa essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.

La Roma vicina a Raspadori

In questo scenario si inserisce con forza la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi funzionali al suo sistema di gioco. I giallorossi avrebbero messo sul tavolo un’offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro più bonus.

Esclusiva: l’#AtleticoMadrid ha accettato la proposta della #Roma per #Raspadori senza obbligo. Prestito con diritto di riscatto: 20 milioni più bonus. Ora Jack sa che il suo club ha accettato di cederlo e la Roma cercherà gli accordi con gli agenti di Raspadori dopo l’assalto… https://t.co/hVVZi6ZGOm — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 1, 2026

Una formula che soddisfa l’Atletico, intenzionato a non svalutare il cartellino del giocatore, e che permetterebbe alla Roma di valutare Raspadori nel contesto della Serie A prima di un investimento definitivo. Gasperini apprezza la sua versatilità e il suo dinamismo, ritenendolo ideale per il proprio attacco.

L’ipotesi ritorno a Napoli

Sul fondo resta però una suggestione clamorosa: un possibile ritorno al Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, il club azzurro avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di riabbracciare Raspadori, soprattutto se dovessero crearsi le condizioni giuste dal punto di vista economico.

Un’idea affascinante, che riporterebbe il giocatore in un ambiente già conosciuto e dove aveva mostrato sprazzi del suo talento. Per ora è solo una voce, ma nel mercato nulla può essere escluso.