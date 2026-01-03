Como-Udinese 1-0, Fabregas vince anche senza Nico Paz: basta il rigore di Da Cunha

L’inizio di un nuovo anno spesso porta con sé conferme, segnali di crescita e rinnovate ambizioni. Per il Como, la prima gara del 2026 è stata una conferma di quanto fatto finora. Un banco di prova importante per capire direzione e solidità del lavoro svolto nei mesi precedenti.

Il Como apre il 2026 nel migliore dei modi, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Lecce nell’ultima gara del 2025. Al Sinigaglia, i lariani superano l’Udinese per 1-0 al termine di una partita ordinata, concreta e ben gestita soprattutto dal punto di vista difensivo.

Il racconto della vittoria del Como sull’Udinese

Il match si decide già nel primo tempo. Nonostante l’assenza iniziale di Nico Paz, il Como mantiene equilibrio e intensità e supera l’Udinese, trovando il vantaggio al 18’. Il gol della vittoria arriva dischetto, dove si presenta Lucas Da Cunha, che resta freddo e trasforma il rigore con grande sicurezza, firmando quello che si rivelerà il gol decisivo dell’incontro.

Nella ripresa l’Udinese prova ad alzare il ritmo alla ricerca del pareggio, che però viene annullato per posizione di fuorigioco: Zaniolo era oltre la linea al momento della conclusione. Al netto di quell’episodio, la difesa lariana concede poco e il portiere Butez non è mai chiamato a interventi particolarmente complessi.

Il Como sfiora anche il raddoppio con Douvikas, che colpisce una traversa nel finale. Un successo prezioso, che conferma il buon momento della squadra e regala fiducia per il prosieguo della stagione.