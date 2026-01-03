Avvio da incubo nel 2026 per l’Al-Nassr, sconfitto 3-2 dall’Al-Ahli. Errori difensivi, nervosismo e un clamoroso errore di Cristiano Ronaldo segnano una gara ricca di ombre.

Inizio del 2026 da dimenticare per l’Al-Nassr e per Cristiano Ronaldo. La squadra di Riyadh cade per la prima volta in campionato 3-2 sul campo dell’Al-Ahli nella 12ª giornata di Saudi League al termine di una partita caotica, segnata da errori individuali, occasioni mancate e un finale carico di nervosismo.

Una sconfitta pesante per la classifica con l’Al-Hilal che può superare la squadra di CR7. E pesante per le sensazioni lasciate da una prestazione piena di ombre, che ha messo a nudo i limiti strutturali dell’Al-Nassr nonostante la presenza di stelle di primo piano.

Al-Nassr, difesa fragile

L’avvio di gara è stato uno shock vero e proprio. La difesa dell’Al-Nassr si è mostrata fragile e disorganizzata fin dai primi minuti, concedendo spazi enormi a un Al-Ahli privo di pedine importanti come Kessié, Mendy e Mahrez, assenti per la Coppa d’Africa.

Dopo appena sette minuti Ivan Toney ha sbloccato il risultato trovandosi completamente solo davanti alla porta. Al 20’, lo stesso attaccante inglese ha raddoppiato approfittando di un grave errore del portiere Al Aqidi, aumentando la sensazione di smarrimento della squadra ospite.

Cristiano Ronaldo insufficiente e nervoso

In questo contesto difficile, Cristiano Ronaldo ha faticato a entrare in partita. Spesso isolato, poco servito e costretto a muoversi lontano dall’area, CR7 ha vissuto una delle serate più complicate da quando veste la maglia dell’Al-Nassr.

Il clamoroso errore di Cristiano Ronaldo

L’episodio che sintetizza la sua gara arriva nel finale: su un assist illuminante di João Félix, Ronaldo si è trovato in posizione ideale per segnare il gol del pareggio, ma ha clamorosamente fallito l’occasione. Un errore raro per un campione del suo calibro, che ha gelato le speranze di rimonta e rappresenta simbolicamente l’avvio shock del suo 2026.

Cristiano Ronaldo is absolutely WASHED pic.twitter.com/5qiq51SN4g — Al Nassr FC (@Al_Nassrt) January 2, 2026

Al-Nassr, reazione senza effetti

Nonostante il tentativo di reazione nei minuti conclusivi, l’Al-Nassr è apparso poco lucido e privo della necessaria freddezza sotto porta. Né Cristiano Ronaldo né Brozovic nel finale poi sono riusciti a trovare il guizzo decisivo, mentre il gioco si è progressivamente incattivito con tanti nervosismi. In particolare, nel finale, con esultanze sfrenate che hanno provocato anche la reazione di Joao Felix nei confronti del direttore dell’Al-Ahli.

Una sconfitta che lascia strascichi e interrogativi. L’Al-Nassr dovrà ritrovare solidità e serenità, mentre Cristiano Ronaldo è chiamato a reagire subito, per evitare che questo avvio negativo si trasformi in un segnale più profondo di difficoltà.