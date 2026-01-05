Sembra aver accelerato le operazioni il Barcellona, che ha presentato la prima offerta all’Al Hilal per Joao Cancelo. La situazione si sta rapidamente evolvendo.

Una mossa concreta è arrivata: il club blaugrana ha recapitato la prima proposta ufficiale all’Al Hilal per le prestazioni di Joao Cancelo. L‘Inter resta alla finestra, costretta ora ad attendere gli sviluppi dei dialoghi tra le parti e la risposta definitiva del giocatore, che ha sempre messo in cima alla lista delle preferenze il ritorno in Spagna nella squadra allenata da Hansi Flick.

La mossa del Barcellona

Il Barcellona ha inviato la prima offerta ufficiale all’Al Hilal per João Cancelo. Si tratta di una proposta di prestito con una piccola parte dello stipendio coperta: le trattative sono in corso. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato della telefonata realizzata dallo stesso calciatore nei confronti del presidente del club blaugrana, Laporta, per cercare di convincerlo a proseguire con l’operazione (LEGGI QUI).

Cosa cambia in ottica Inter

L’Inter, dal canto suo, aveva raggiunto un accordo verbale con l’Al Hilal per Cancelo la scorsa settimana, ma il giocatore è sempre stato sulla sua posizione: priorità al Barcellona. I nerazzurri, comunque, restano alla finestra, anche perché, nel caso in cui non arrivasse Cancelo alla corte di Cristian Chivu, non andrebbero da Inzaghi né Acerbi né De Vrij, nonostante l’iniziale richiesta del club saudita. Da capire come si evolverà la situazione.

L’ex calciatore di Inter e Juventus non vuole stare fermo nei mesi che precedono il Mondiale dell’estate 2026. Anche questo è uno dei motivi per i quali vuole tornare a essere protagonista nel calcio europeo. E il Barcellona, capolista della Liga, può rinforzare le corsie esterne con un profilo duttile in grado di ricoprire più ruoli.

Al Hilal, mirino su Lewandowski

Il Barcellona, nelle scorse settimane, pareva aver messo nel mirino Vlahovic guardando al futuro. Il club blaugrana ha tante idee in testa per il post-Lewandowski, sebbene sia comunque difficile che il polacco possa lasciare il club già nel mese di gennaio. L’Al Hilal, comunque, ha manifestato interesse per il goleador del Barça.



La fattibilità dell’operazione dipenderà anche e soprattutto dalla richiesta economica. Inzaghi, per il momento, ha in rosa Nunez e Leonardo in attacco. Ma quest’ultimo potrebbe lasciare per approdare al Flamengo. C’è, dunque, la forte necessità di rimpinguare in modo serio l’attacco, seguendo le ambizioni elevate del club. In questo contesto viene registrato l’interessamento per Lewa.