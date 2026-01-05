MotoGP stravolta, il ribaltone è inatteso: l’annuncio

La MotoGP si prepara a un 2026 di grande importanza, una stagione che agirà da transizione in vista del cambio di regolamento del 2027.

La MotoGP si prepara a essere più spettacolare che mai nel 2026, ovvero fra pochi mesi, quando Marc Marquez sarà chiamato a difendere il titolo mondiale conquistato l’anno scorso.

Staremo a vedere se ci riuscirò, e se nel frattempo Francesco Bagnaia sarà riuscito a risalire la china, se Alex Marquez e Marco Bezzecchi avranno alzato l’asticella della competitività ancora un po’ rispetto al 2025 e se Jorge Martin sarà effettivamente della partita, dopo una stagione in cui il campione del mondo del 2024 è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni.

Ma il 2026 non sarà soltanto l’ennesimo anno in cui prenderà vita una sfida accesissima per la conquista dei campionati piloti e costruttori, ma anche una stagione di transizione verso il cambio di regolamento del 2027. Una certa rivoluzione tecnica che, secondo qualcuno, potrebbe a dir poco stravolgere le forze in campo.

MotoGP, cambia tutto nel 2027: i dettagli

Come riportato da Motorsport.com, il tester della KTM Daniel Pedrosa ha dato la sua opinione in merito ai cambiamenti tecnici che riguarderanno la MotoGP nel 2027, a partire dal cambio di pneumatico, visto che la classe regina del motomondiale passerà dalla fornitura di gomme Michelin a quella di pneumatici Pirelli. Secondo Pedrosa, potrebbe veramente essere una svolta significativa, a partire dal fatto che “i team dovranno modificare il telaio e i piloti cambiare stile di guida, adattandosi a queste nuove gomme. Abbiamo visto come i tempi sul giro sono migliorati”.

Secondo l’ex Honda HRC, alcune scuderie potrebbero adattarsi subito a queste gomme, mentre altri ancora fare decisamente più fatica ed essere chiamati addirittura a stravolgere l’intero progetto tecnico. Si tratta quindi di una grande variazione rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento con le gomme Michelin, e anche rispetto a quello che effettivamente sarà plausibile vedere nel 2026. Queste novità sono soltanto una parte di quello che attende la MotoGP nel 2027, a partire dal divieto degli abbassatori e della possibilità di aumento di sorpassi e divertimento in pista, che verosimilmente favoriranno non solo i piloti più esperti, ma anche quelli più giovani, spesso alla ricerca di un limite sempre più difficile da trovare e rintracciare alla guida dell’attuale generazione di MotoGP.

In ogni caso, c’è ancora molto da attendere prima di dare un verdetto finale. Quello che possiamo dire, stando anche alle parole pronunciate da Daniel Pedrosa, è che il motomondiale potrebbe cambiare faccia e protagonisti da ora fino al 2027, e farlo in maniera decisamente contrapposta rispetto a quello che ci aspettiamo di vedere al via della nuova stagione sportiva.