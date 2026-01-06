Atp Hong Kong, Sonego parte bene: Sakamoto ko in due set 6-2 7-6

La nuova stagione del tennis è appena iniziata e i primi tornei offrono subito spunti interessanti: a Hong Kong gli azzurri sono protagonisti nelle prime battute di un’annata tutta da costruire.

Esordio convincente per Lorenzo Sonego al Bank of China Tennis Open, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento di Hong Kong con un montepremi complessivo di 700.045 dollari. Il 30enne torinese, numero 39 del ranking mondiale e quinta testa di serie del tabellone, ha superato al primo turno il giovane talento giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-2, 7-6 (4), al termine di un match combattuto durato un’ora e 46 minuti.

Ottimo esordio per Sonego in singolo

Sonego ha mostrato solidità e grande esperienza, soprattutto nei momenti chiave dell’incontro. Dopo un primo set gestito con autorità, l’azzurro ha dovuto fronteggiare la crescita del classe 2006 nipponico nel secondo parziale, chiuso solo al tie-break grazie a una maggiore lucidità nei punti decisivi. Una prestazione che conferma il buon momento del torinese, reduce anche dal successo nel torneo di doppio disputato in coppia con Lorenzo Musetti.

Il prossimo avversario

Grazie a questa vittoria, Sonego accede agli ottavi di finale, dove attende il vincente del confronto tra l’argentino Francisco Comesana, numero 66 Atp, e il padrone di casa Juncheng Shang. Quest’ultimo, ex numero 47 del mondo, è rientrato in tabellone grazie a una wild card dopo un lungo stop per problemi fisici che lo hanno fatto scivolare fino alla posizione 406 del ranking.

Attesa anche per Musetti

Intanto cresce l’attesa per l’esordio in singolare di Lorenzo Musetti, prima testa di serie del torneo. Il 23enne di Carrara, numero 7 del mondo, farà il suo debutto direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 57 Atp. Sarà il terzo confronto tra i due, con Musetti sempre vincitore nei precedenti disputati nel 2025.