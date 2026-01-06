Neymar, quanto vale la collezione dei suoi giocattoli: cifra monstre

Tra calcio, lusso e passione per l’esclusività, Neymar continua a far parlare di sé anche lontano dal campo, mostrando uno stile di vita fatto di sogni realizzati, mezzi straordinari e scelte che raccontano il suo successo globale.

Neymar Jr. continua a stupire anche fuori dal campo, arricchendo una collezione di beni di lusso che riflette perfettamente il suo status di icona globale del calcio e dello spettacolo.

Il fuoriclasse brasiliano ha recentemente deciso di alzare ulteriormente l’asticella aggiungendo alla propria flotta privata un Dassault Falcon 900LX, uno dei jet più esclusivi e apprezzati nel panorama dell’aviazione d’affari. Un acquisto che, considerando le configurazioni personalizzate, può arrivare a un valore complessivo di circa 215 milioni di euro.

Il nuovo jet di Neymar

Il Falcon 900LX è celebre per il suo raggio d’azione intercontinentale, capace di collegare continenti senza scali, e per l’altissimo livello di comfort offerto a bordo. Pensato per una clientela d’élite, il jet può essere allestito con interni su misura che includono vere e proprie suite private, lounge per il relax, una cucina completa e bagni rifiniti come quelli di uno yacht di lusso. Un ambiente ideale per Neymar, che divide il suo tempo tra impegni sportivi, eventi mondani, progetti personali e viaggi esclusivi.

L’aereo ha attirato l’attenzione dei milioni di follower del brasiliano quando il calciatore lo ha mostrato attraverso alcune storie sui social, confermando ancora una volta il suo legame diretto con il pubblico e la capacità di trasformare ogni dettaglio della propria vita in un evento mediatico. Un modo naturale per condividere uno stile di vita che va ben oltre il rettangolo di gioco.

I gioielli della collezione

Ma il jet privato è solo uno dei pezzi forti di una collezione che sembra uscita da un film. Nel garage privato di Neymar in Brasile, infatti, spicca una replica in scala reale della Batmobile, realizzata da un team di artigiani specializzati e dal valore di circa due milioni di euro; e un elicottero da circa 9 milioni euro.

Neymar condivide i suoi giocattoli sui social

Le immagini più recenti condivise sui social mostrano inoltre un elicottero personale con registrazione PP-NJR, ulteriore dettaglio che conferma quanto Neymar abbia costruito un vero e proprio impero del lusso attorno alla propria figura. Tra jet, auto iconiche e mezzi esclusivi, il brasiliano continua a vivere e raccontare una dimensione fatta di successo, personalità e spettacolo, restando sempre al centro dell’attenzione mondiale.

A rendere il racconto ancora più simbolico è stato lo stesso Neymar, che ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto dei suoi “giocattoli” più preziosi, accompagnandolo da una frase emblematica: ”I sogni possono diventare realtà”.