Lazio, Sarri amaro su addio Guendouzi: il messaggio a Lotito

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, parla senza peli sulla lingua dell’addio di Guendouzi, che ha salutato i tifosi biancocelesti al termine della sfida alla Fiorentina. Messaggio diretto a Lotito, che poi a sua volta ha parlato di mercato

La Lazio ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Al termine della gara il centrocampista Mateo Guendouzi ha salutato i suoi tifosi, visto che è ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non l’ha presa benissimo: in conferenza stampa ha fatto capire che contava sul suo apporto. A sua volta il presidente Claudio Lotito ha parlato del mercato di gennaio.

Lazio, Sarri amaro su Guendouzi: il messaggio a Lotito

Queste le parole di Mauruzio Sarri al termine della sfida alla Fiorentina, in conferenza stampa: “Se sono deluso dalla cessione di Guendouzi? Di mercato dovete chiedere alla società, pensavo che Guendouzi fosse uno dei 7-8 per porre le basi per il futuro”, le sue parole.

Poi il tecnico toscano ha aggiunto: “Poi è chiaro che siamo una realtà che quando arrivano offerte di questo tipo a livello di ingaggio diventa difficile”. Insomma, amarezza, ma anche comprensione della scelta.

Lazio, Sarri su Ratkov: “Non lo conosco”

Sull’arrivo di Ratkov in attacco: “Sto parlando in italiano e non voglio essere travisato: non lo conosco. Non so che dire. Imparerò a conoscerne pregi e difetti, capirò come sfruttarlo. Se è una scelta della società? Evidentemente lo conoscono molto meglio di me. Non è una polemica, ma la realtà”.

Infine ha aggiunto: “Se resterò fino alla fine? Ho dato la mia parola al popolo laziale e quindi penso proprio di sì, poi il mercato non è ancora finito e può darsi che la società faccia anche altre cose”.