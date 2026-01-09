Coppa d’Africa, Marocco secondo semifinalista: Brahim Diaz super

Il Marocco continua la sua corsa nel torneo continentale e, trascinato da un Brahim Diaz ancora decisivo, supera il Camerun nei quarti di finale, conquistando con autorità l’accesso alla semifinale davanti al proprio pubblico.

Il Marocco continua a sognare davanti al proprio pubblico e conquista la semifinale eliminando il Camerun con un netto 2-0 in uno dei quarti di finale più attesi del torneo.

Allo stadio gremito di entusiasmo, i padroni di casa hanno offerto una prova solida e matura, confermando ambizioni importanti.

La vittoria del Marocco

A sbloccare il match, ancora una volta, è stato Brahim Diaz. L’ex fantasista del Milan, autentico trascinatore della selezione marocchina, ha firmato il suo quinto gol nella competizione al 26’, finalizzando con freddezza un assist preciso di El Kaabi. Un gol che ha premiato l’approccio aggressivo del Marocco, capace di gestire il possesso e di colpire con qualità negli ultimi metri.

Il Camerun ha provato a reagire nella ripresa, aumentando l’intensità e cercando maggiore profondità. La migliore occasione per rimettere in equilibrio il risultato è capitata sui piedi di N’Koudou, che però ha sprecato davanti a un’attenta difesa marocchina. Un errore che si è rivelato decisivo, perché pochi minuti più tardi è arrivato il raddoppio che ha chiuso definitivamente i conti.

Al 74’ Saibari ha trovato il gol del 2-0 con un preciso sinistro in diagonale, sorprendendo Epassy sugli sviluppi di una punizione-cross battuta da Aguerd. Una rete che ha fatto esplodere lo stadio e certificato la superiorità del Marocco nel momento chiave della gara.

Il prossimo turno

In semifinale, la nazionale di Regragui affronterà la vincente della sfida tra Nigeria e Algeria, in programma sabato alle 17 a Marrakech. Un appuntamento che promette spettacolo e che potrebbe avvicinare ulteriormente il Marocco a un traguardo storico per un Paese che sta sognando ad occhi parti.