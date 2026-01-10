Inter-Napoli non deciderà nulla: perché a fine gennaio… Conte ha un vantaggio, Chivu rimedierà?

Leviamoci subito il dente dell’arbitro: perché ormai siamo al paradosso che in questa stagione di fischi assurdi, ormai è invalso per le grandi lamentarsi a prescindere quando steccano così da buttarla in caciara e non riconoscere i propri errori.

Vedi le polemiche senza senso del Milan dopo il Genoa o quelle sicuramente più sensate del Napoli post-Verona, ma decisamente oltre misura.

Per Inter-Napoli è stato designato l’arbitro Doveri, il miglior arbitro italiano di netto. Nonché l’arbitro più sfigato della storia.

Il dato surreale dell’arbitro Doveri

È tra i 5 migliori al mondo, è da un triennio nettamente il miglior italiano. Ma l’essere coevo di Orsato, l’essere esploso un po’ tardi, e aver accettato di ritirarsi dalla carriera internazionale un po’ prima per fare carriera da Var internazionale, hanno fatto sì che Doveri sia protagonista di una statistica surreale.

Incredibilmente non ha MAI DIRETTO UNA PARTITA DI CHAMPIONS IN CARRIERA (un dato assurdo per un arbitro top 10 al mondo da un quinquennio) né officiato in un Mondiale o Europeo. Poi nulla toglie che possa fare disastri in Inter-Napoli, ma è e rimarrà comunque il migliore italiano.

Quanto vale Inter-Napoli

Arriva in un momento pregno della stagione questa guerra dei mondi, per quanto nessuno ha realizzato che data l’asimmetria del calendario e i paletti dei turni di coppe, sia assolutamente inusuale vederla alla Prima di Ritorno. Visto l’improvviso divario in classifica, verrebbe naturale pensare che possa portare qualcosa di definitivo solo in caso di vittoria dell’Inter. Ma in verità non porterà proprio nessuna sentenza.

Non solo per l’ovvio dato dei 57 punti ancora a disposizione, ma perché la vera variabile saranno le coppe: ricordate quanto è stato decisivo per l’Inter l’anno scorso il percorso fino in fondo? Ecco. E se il Napoli non dovesse riuscire a dare una giravolta alla propria stagione europea e si trovasse già fuori a febbraio, qualunque dovesse essere il ritardo in classifica vedrete allora con una partita a settimana come Conte si mangerebbe lo svantaggio.

Di sicuro se l’Inter vincesse si toglierebbe l’assillo psicologico dei big match, così come se il Napoli sbancasse allora l’autostima della truppa Conte volerebbe stile post-Supercoppa anzi di più.

Com’è il Napoli in trasferta

Difficile attendersi un Napoli spavaldo: in trasferta non lo è quasi mai stato, e Conte a concedere questi spazi all’Inter non ci pensa proprio. A lottare di rimessa nei big-match il Napoli si trova a casa sua, come dimostra proprio lo storico delle ultime 3 contro l’Inter, e il problema per Conte è proprio l’agonismo contro le piccole, non certo la presenza di spirito contro le grandi.

E se vogliamo, la mezza sconfitta contro il Verona ha sicuramente funzionato da scapaccione verso il Napoli, che sicuramente arriverà a San Siro consapevole del momento. E soprattutto, prima dell’infrasettimanale (il doppio impegno, ahi Conte) il Napoli arrivava da quattro vittorie consecutive giocate alla grande come non gli capitava da settembre, dunque il momento in verità è ottimo.

Momento Inter

Di contro l’Inter sta giocando da dio. Nessuno in Italia nemmeno si avvicina al livello di gioco da lei espresso. Ma spreca una marea, si piace troppo, manca di ferocia. E se questo si sovrappone alla sindrome dei big-match, ecco in quel varco di incertezza l’Inter può perderla. Inoltre, se si farà ingolosire dal dominio, sbilanciarsi contro il Napoli sarebbe deleterio, e anzi Conte non vedrebbe l’ora.

Conte-Chivu questione di cazzimma

La sfida di Chivu è quella di saper addomesticare i limiti della squadra. E poi la cazzimma: Conte è nel suo, mentre Chivu ha visto un agonismo venire meno nei suoi negli ultimi 10 minuti dei big-match, quando servono nervi d’acciaio. Un pronostico? Il Napoli non perde. Magari, dalla presenza e come di David Neres, si capirà se vincerà anche.