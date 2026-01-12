Incredibile Sinner, è lui il vero vincitore: Alcaraz senza parole

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato la nuova stagione di tennis, anche se non ancora in maniera ufficiale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato nuovamente la stagione, anche se non ancora in maniera del tutto ufficiale. Facciamo in particolar modo riferimento al fatto che i due si sono affrontati nel torneo esibizione a Seoul in Corea, laddove lo spagnolo ha avuto la meglio sull’italiano.

Una sfida terminata dopo appena due set, e che sicuramente sarà di grande aiuto – per un motivo o per un altro – a entrambi i giocatori rispettivamente numero uno e numero due al mondo.

Il match su terra orientale ha visto sicuramente protagonisti i tennisti di cu ivi stiamo parlando, ma non solo. C’è stato anche qualcun altro che è riuscito a prendersi la ribalta, finendo sostanzialmente al centor dell’attenzione. In effetti è accaduto qualcosa che né Sinner e né Alcaraz avrebbero mai potuto prevedere.

Sinner-Alcaraz, che sorpresa: è accaduto veramente

Durante il secondo set del match disputato a Seoul fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si è presentato in campo un protagonista inaspettato. A un certo punto la partita si ferma, Sinner si accomoda in panchina per riprendere fiato e un raccattapalle lo ‘sostituisce’ in mezzo al campo, approfittando della sosta per eseguire qualche scambio insieme a Carlos Alcaraz. Un giovane coreano impugna la racchetta e decide di ‘sfidare’ lo spagnolo numero uno della classifica ATP.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner’s reaction to this kid’s forehand winner against Carlos 😂😂😂😂 (h/t @sinnervideos)pic.twitter.com/fpMC6YgoJN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Dopo aver steccato un colpo, in seguito riesce a tenere bene il campo in uno scambio con il fuoriclasse iberico, arrivando addirittura a sorprenderlo con un dritto all’incrocio delle righe. Sinner, incredulo, si è goduto questo breve show dalla panchina, esultando sorpreso dopo il termine dello scambio fra il giovane raccattapalle e il suo rivale. In seguito i due hanno ripreso a giocare, anche se dimenticare un evento del genere è davvero difficile.

Oltre ai due giocatori, quanto accaduto è stato apprezzato anche dal pubblico di casa; gli oltre 10.000 spettatori presenti a Seoul, di certo, quando hanno pagato per vedere i due giocatori di tennis più forti al mondo in questo momento, sicuramente non potevano immaginare di trovare una sorpresa del genere in mezzo al campo. Un momento divertente ed esilarante che nessuno potrà dimenticare mai. Anche perché Alcaraz è apparso in forma smagliante durante l’esibizione, pure per Sinner, ma se ne andrà a casa ‘sconfitto’ dal formidabile raccattapalle coreano.