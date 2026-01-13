André Miranda, chi è il gioiellino del Porto seguito anche da club di Serie A

Piccoli gioielli crescono e potrebbero presto arrivare in Serie A: attenzione al nome di André Alexandre Mendes Miranda, talento del Porto B, che ha già attirato molta attenzione su di sé.

André Alexandre Mendes Miranda, nato il 25 settembre 2007 in Portogallo, è un giovane attaccante di prospettiva appartenente all’universo del Porto, club tra i più prestigiosi del calcio portoghese. Cresciuto nelle giovanili dei Dragoes, Miranda si è affermato come uno dei profili più interessanti della sua annata, grazie alle caratteristiche tecniche e alla versatilità offensiva che gli permettono di giocare prevalentemente come attaccante esterno o seconda punta.

Chi è André Miranda

André Miranda è un calciatore di circa 174 cm di altezza, con il piede sinistro dominante, qualità che gli conferisce un vantaggio naturale nell’uno contro uno e nelle conclusioni dalla distanza. Nonostante la giovane età, ha già iniziato a ottenere spazio nel Porto B, formazione partecipante alla Liga Portugal 2, la seconda divisione del campionato portoghese, dove ha collezionato diverse apparizioni tra i professionisti.

Oltre all’esperienza con la squadra B, Miranda ha giocato con le formazioni giovanili dell’Under-19, compresa la partecipazione nelle competizioni UEFA Youth League, dove ha potuto misurarsi con i pari età dei principali club europei. La sua carriera è arricchita anche dall’attività internazionale: André ha infatti vestito la maglia delle nazionali giovanili del Portogallo U18 e U19, guadagnando esperienza in contesti di alto livello e attirando l’attenzione degli osservatori.

Juventus e Como, diversi club di A fiutano l’affare

Tecnica, rapidità e un buon senso del gol sono tra le sue doti più evidenti, così come la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi. Pur essendo ancora all’inizio del suo percorso, Miranda è considerato uno dei prospetti più in vista del vivaio portoghese e un possibile futuro protagonista del calcio portoghese e, chissà, anche internazionale.

Il giovane talento non ha ancora rinnovato con il Porto e attenzione a delle sirene che arrivano proprio dal nostro campionato: squadre come Juventus e Como stanno fiutando l’affare e continuano a seguire il ragazzo, in attesa dell’evolversi della situazione. Il nome di André Miranda, però, è sicuramente da monitorare con grande attenzione.