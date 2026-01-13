Ce l’hanno sempre con Sinner, accusa gravissima: “L’ha fatto apposta”

Jannik Sinner, essendo uno degli sportivi più popolari e acclamati, in un modo o nell’altro fa sempre parlare di sé.

Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione, in un modo o nell’altro. Pensiamo alle sue vittorie, ai suoi successi, alle sue conquiste all’interno del circuito internazionale di tennis.

Ma anche alle delusioni come il Roland Garros, la squalifica di tre mesi dovuta al caso Clostebol e il rifiuto di prendere parte alla Coppa Davis nel 2025. Insomma, per un motivo o per un altro, il giocatore numero due al mondo della classifica ATP fa molto spesso parlare di sé, e anche di recente sembra essere proprio questo ciò che è accaduto.

A dare vita a molte chiacchiere e discussioni nelle scorse ore ci ha pensato il torneo esibizione contro Carlos Alcaraz disputato a Seoul in Corea. Un evento che per molti versi è stato spettacolare e divertente, anche se sotto alcuni punti di vista a qualcuno non è andato esattamente a genio.

Sinner, scoppia la polemica: di cosa si tratta

Sul canale YouTube di OA Sport è andata in scena la prima puntata del 2026 di TennisMania, in cui il giornalista e telecronista di Eurosport Dario Puppo ha voluto dare la sua opinione in merito a quella che è stata l’esibizione fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seoul in Corea. Secondo lui, “Sinner ha trovato il modo perfetto per fare vincere Alcaraz a Seoul. Non sto dicendo che abbia perso di proposito, ma questo risultato è arrivato in un momento un po’ particolare della stagione. In questa fase, per me, è un po’ Alcaraz a inseguire Sinner”.

Stando alle sue parole, Sinner avrebbe avuto conferme dal match esibizione disputato lo scorso 10 gennaio, considerando anche le prestazioni successive alla sconfitta all’US Open 2025 proprio contro Alcaraz. Secondo il giornalista, nella maggior parte dei casi in cui l’italiano e lo spagnolo si sono affrontati, il primo non era esattamente al top della propria condizione. Il riferimento è legato sia al tema degli infortuni che delle piccole battute d’arresto subite dal numero due della classifica ATP.

Per Puppo, “se Sinner sistema recupero, prevenzione e problemi di salute, Alcaraz avrà una bella gatta da pelare”. Sarà davvero così? Molto presto lo scopriremo sicuramente, anche perché l’Australian Open è praticamente imminente. Non resta altro da fare, quindi, che attendere e cercare di capire se questa differenza fra i due giocatori è davvero effettiva, almeno in questa prima parte della stagione 2026 di tennis.