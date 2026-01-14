Tutte le notizie di calciomercato oggi martedì 13 gennaio 2026. Il giorno di Raspadori, le ultime su Malen in casa Roma. Chiesa-Juventus, tutto aperto.

13:45 Sampdoria, ufficiale l’arrivo in prestito di Palma. La nota del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026″.

13.04 Milan, Max Allegri parla del mercato nella conferenza stampa pre-Como: “La rosa in questo momento va bene così, e siamo contenti. Perché devo essere contento io“.

12.56 Roma, vicino l’arrivo di Malen. Il giocatore proviene dall’Aston Villa, bruciata la concorrenza di Napoli e Atletico Madrid.

11.10 Mario Balotelli è da qualche giorno un nuovo calciatore dell’Al Ittifaq, club di Dubai. Ecco le prime immagini del calciatore che nella scorsa stagione ha giocato, senza fortuna, in Serie A, con la maglia del Genoa:

10.44 Esclusiva: L’Udinese segue da vicino il terzino dell’Anderlecht Moussa N’Diaye. Così il nostro Gianluigi Longari.

10.35 Esclusiva: il Pisa a sorpresa lavora per il ritorno dell’attaccante Joao Pedro, ex Cagliari, in Serie A. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10.23 Giacomo Raspadori è arrivato alla clinica La Madonnina per le Atalanta. Nel pomeriggio a Zingonia. Prima anche l’idoneità sportiva al Coni. Probabile convocazione contro il Pisa. Giacomoè arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con l’. Nel pomeriggio a Zingonia. Prima anche l’idoneità sportiva al Coni. Probabile convocazione contro il Pisa.

10.10 Chiesa-Juventus, l’attaccante sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare a Torino e giocarsi le sue chance in bianconero. Un’operazione comunque non semplice per l’ad Comolli e il ds Marco Ottolini, serve infatti un passo anche del Liverpool verso la Juventus. Fondamentale sarebbe una conferma di Mohamed Salah ai Reds fino al termine della stagione. L’attaccante sarà impegnato quantomeno fino a sabato, in caso di finale 3-4 posto o a domenica in caso di finale in Coppa d’Africa. Dal suo ritorno a Liverpool, si potrà sbloccare o no la trattativa Chiesa-Juventus.

10.00 Esclusiva: il Cagliari pensa al ritorno del centrocampista Sulemana, ora in prestito al Bologna e di proprietà dell’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

8.30 Roma, dopo l’arrivo nella giornata di ieri di Robinio Vaz si punta ora a chiudere per Donyell Malen dell’Aston Villa. La Roma ha incassato il sì dell’attaccante olandese dalla serata di lunedì, ieri ha lavorato per tutto il giorno e ha garantito anche la possibilità di inserire l’obbligo di riscatto in caso di Europa League e non necessariamente di Champions. Operazione superiore ai 25 milioni tra prestito oneroso e riscatto. I giallorossi hanno praticamente fatto tutto sia con l’Aston Villa che con gli agenti di Malen, ma adesso servono visite e firme, le uniche cose che contano dopo una trattativa nata davvero a sorpresa due giorni fa.

8.20 Giacomo Raspadori è arrivato ieri sera a Bologna e raggiungerà oggi Bergamo per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta.