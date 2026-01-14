Pazzesco Sinner, cambia completamente sport: lo ha ammesso

Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, anche se stavolta il tennis non c’entra.

Jannik Sinner è un giocatore di tennis straordinario, e al di là del gossip, delle polemiche e di tutto ciò che lo circonda al di fuori dello sport che pratica, siamo tutti quanti abituati a considerare il fuoriclasse altoatesino per ciò che è capace di fare con una racchetta in mano. In passato, però, non è sempre stato così.

Sinner, prima di diventare un tennista professionista e dare il massimo per questa prolifica e soddisfacente attività sia dal punto di vista agonistico che economico, era concentratissimo sugli sci.

E pare che fosse pure bravo, almeno prima di cambiare completamente carriera. E a proposito di sport, pare che abbia intenzione di volersi concentrare anche su qualcos’altro che non sia il tennis. Già, avete capito bene. Scopriamo quali sono le reali intenzioni del numero due al mondo.

Sinner cambia completamente sport: incredibile ma vero

Jannik Sinner non ha la benché minima intenzione di cambiare sport, almeno dal punto di vista professionistico. Tuttavia, l’amicizia con Andrea Kimi Antonelli potrebbe presto cambiare le carte in tavola sotto questo punto di vista, magari trascinandolo a provare di tanto in tanto un kart.

Lo stesso pilota italiano della Mercedes in Formula Uno ha ammesso ai microfoni di Automoto in Qatar: “Sicuramente in futuro organizzeremo una giornata in kart o in GT perché lui è molto appassionato. Siamo in contatto e sarebbe veramente bello riuscirci”. A quanto pare, quindi, possiamo aspettarci che Jannik Sinner finisca a guidare un kart o addirittura un’automobile a elevatissima velocità nonché superprestazionale. Nonostante si tratti di uno sport radicalmente diverso da quelli che ha praticato l’altoatesino fino a questo momento, c’è da dire che degli elementi comuni sono presenti lo stesso. Pensiamo alla velocità di esecuzione, la concentrazione e la forza mentale.

Sia nel tennis che negli sport motoristici, per quanto in maniera diversa, queste peculiarità sono assolutamente presenti e dominano la sorte e la percezione di una sbavatura o di un successo in pochissimi secondi, a volte anche meno di un secondo. Sarà dunque interessante vedere e notare quale approccio avrà alla guida Jannik Sinner, se e quando farà questo test ad alta velocità. Certo, facendo attenzione agli impegni che lo coinvolgono all’interno del circuito internazionale di tennis, onde evitare qualche imprevisto di troppo che potrebbe mettere a repentaglio una partita o un torneo di rilievo.