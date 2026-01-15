Addio in F1, rottura ufficiale: terremoto nel paddock

La Formula Uno si appresta a iniziare nel 2026, e ancora prima dell’avvio del nuovo campionato ci sono novità importanti da considerare.

La Formula Uno si appresta a iniziare. Ormai mancano veramente pochi mesi all’avvio della nuova stagione, in cui Lando Norris e la McLaren saranno gli elementi da sfidare e battere.

Soprattutto in virtù di un cambio di regolamento tecnico veramente massiccio, ci vorrà non poca prudenza dal punto di vista dei giudizi. Risulta essere veramente molto difficile dire chi potrà battere chi, quali saranno i piloti e i team competitivi e via dicendo.

Dalle speranze di Ferrari alle ambizioni di Red Bull, fino al sogno mondiale di Mercedes (che manca dal 2021 nel mondiale costruttori, dal 2020 in quello piloti) fino alla ricerca di conferme da parte della McLaren. Tante le incognite e molte le domande senza risposta in vista del prossimo mondiale di F1, anche se siamo già a conoscenza di un addio ufficiale e immediato dentro il paddock.

Addio in F1, la rottura è ufficiale: di chi si tratta

Il mondiale 2026 non è ancora iniziato, eppure in Formula Uno è stato già risolto un contratto. Stiamo parlando di Jack Doohan, che non è più in forze all’Alpine. Il team francese ha deciso di svincolare il pilota di riserva, che nel 2025 ha corso anche i primi sei Gran Premi della stagione prima di essere sostituito a mondiale in corso da Franco Colapinto. Paul Aron, pilota di riserva, è stato invece confermato, così come i piloti titolari (oltre a Colapinto, parliamo anche di Pierre Gasly).

Nel comunicato ufficiale, viene specificato che la decisione non è stata unilaterale, bensì presa di comune accordo con Doohan “per consentirgli di perseguire altre opportunità di carriera”. Questa decisione immediata è una rottura che fa rumore, specialmente perché arrivata ancora prima dei test di Barcellona, previsti dal 26 al 30 gennaio sul circuito del Montmelò in Catalogna. Si tratta di una sessione privata in cui le scuderie gireranno in pista per tre dei cinque giorni previsti a loro disposizione, in modo tale da testare le nuove automobili, considerando anche le importanti modifiche imposte dal nuovo regolamento tecnico.

Dopodiché, i successivi test del Bahrain (11-13 e 18-20 febbraio) serviranno a preparare al meglio team e piloti al debutto stagionale che avrà luogo in Australia tra il 6 e l’8 marzo. A ridosso dell’inizio di stagione, però, Jack Doohan è stato già estromesso dai giochi, per quanto si trattasse di un pilota di riserva.