Sinner-Musetti, doppietta italiana all’Australian Open: umiliato Alcaraz

Jannik Sinner non è l’unico grande protagonista del tennis italiano e internazionale, come fra le altre cose dimostra il movimento azzurro in questo preciso periodo storico.

In particolar modo, infatti, ci riferiamo ai risultati conseguiti da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, senza dimenticare Matteo Berrettini, che ha ancora talento e fisico per fare la differenza in mezzo al campo. Insomma, al di là dei successi straordinari dell’attuale numero due al mondo, il tennis in Italia forse non è mai stato così tanto spettacolare, impegnativo e competitivo.

Proprio per questa ragione, in parte può rendere felici e soddisfatti e in parte sorprendere relativamente quanto annunciato nelle ultime ore, a ridosso di quello che è l’Australian Open del 2026: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

Sinner-Musetti, che annuncio all’Australian Open: i dettagli

Il tennis italiano è nella storia come probabilmente non c’è mai stato prima d’ora. Certo, non sono mai mancati i grandi campioni. Pensiamo al compiantissimo Nicola Pietrangeli o ad Adriano Panatta, per dirne due. Tuttavia, se facciamo riferimento a un gruppo di atleti, è pacifico dire che l’Italia tennistica può essere considerata al suo apice storico. A testimonianza di ciò che stiamo dicendo, la notizia di due italiani nella top 5 della classifica ATP.

Ci riferiamo in modo particolare a Jannik Sinner, secondo, e a Lorenzo Musetti, quinto. Mai prima o dopo il 1973 si era verificato un evento simile, reso possibile dalla finale di Hong Kong a cui ha preso parte Musetti (pur perdendola) e scalando due posizioni in graduatoria. Quest’ultimo è diventato anche il quarto giocatore italiano con il quarto migliore ranking di sempre. Oltre a Sinner, gli altri azzurri che hanno fatto meglio sono Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Sempre parlando dell’Italia del tennis, all’interno dell’Australian Open (in vista dei sorteggi) ci saranno ben quattro italiani fra i primi 30 giocatori al mondo, il che significa che prenderanno parte al torneo da vere e proprie teste di serie.

Non solo Sinner e Musetti, ma anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi andranno considerati in questo senso. Come abbiamo specificato in introduzione, ormai anche l’Italia può vantare una certa competitività all’interno del tennis che conta, e con più componenti, qualcosa che storicamente non è mai riuscita a ottenere. Neanche negli anni d’oro e indimenticabili di Pietrangeli e Panatta. Se Sinner è il fuoriclasse per eccellenza fra gli azzurri, anche gli altri giocatori nazionali italiani si difendono piuttosto bene.