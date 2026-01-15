SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Tennis » Sinner-Musetti, doppietta italiana all’Australian Open: umiliato Alcaraz

Sinner-Musetti, doppietta italiana all’Australian Open: umiliato Alcaraz

di

Jannik Sinner non è l’unico grande protagonista del tennis italiano e internazionale, come dimostra Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner non è l’unico grande protagonista del tennis italiano e internazionale, come fra le altre cose dimostra il movimento azzurro in questo preciso periodo storico.

sinner musetti record
Sinner-Musetti da record (www.sportitalia.it – X Quindici Zero)

In particolar modo, infatti, ci riferiamo ai risultati conseguiti da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, senza dimenticare Matteo Berrettini, che ha ancora talento e fisico per fare la differenza in mezzo al campo. Insomma, al di là dei successi straordinari dell’attuale numero due al mondo, il tennis in Italia forse non è mai stato così tanto spettacolare, impegnativo e competitivo.

Proprio per questa ragione, in parte può rendere felici e soddisfatti e in parte sorprendere relativamente quanto annunciato nelle ultime ore, a ridosso di quello che è l’Australian Open del 2026: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

Sinner-Musetti, che annuncio all’Australian Open: i dettagli

Il tennis italiano è nella storia come probabilmente non c’è mai stato prima d’ora. Certo, non sono mai mancati i grandi campioni. Pensiamo al compiantissimo Nicola Pietrangeli o ad Adriano Panatta, per dirne due. Tuttavia, se facciamo riferimento a un gruppo di atleti, è pacifico dire che l’Italia tennistica può essere considerata al suo apice storico. A testimonianza di ciò che stiamo dicendo, la notizia di due italiani nella top 5 della classifica ATP.

sinner musetti record
Sinner-Musetti in top 5 mondiale (www.sportitalia.it – X FITP)

Ci riferiamo in modo particolare a Jannik Sinner, secondo, e a Lorenzo Musetti, quinto. Mai prima o dopo il 1973 si era verificato un evento simile, reso possibile dalla finale di Hong Kong a cui ha preso parte Musetti (pur perdendola) e scalando due posizioni in graduatoria. Quest’ultimo è diventato anche il quarto giocatore italiano con il quarto migliore ranking di sempre. Oltre a Sinner, gli altri azzurri che hanno fatto meglio sono Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Sempre parlando dell’Italia del tennis, all’interno dell’Australian Open (in vista dei sorteggi) ci saranno ben quattro italiani fra i primi 30 giocatori al mondo, il che significa che prenderanno parte al torneo da vere e proprie teste di serie.

Non solo Sinner e Musetti, ma anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi andranno considerati in questo senso. Come abbiamo specificato in introduzione, ormai anche l’Italia può vantare una certa competitività all’interno del tennis che conta, e con più componenti, qualcosa che storicamente non è mai riuscita a ottenere. Neanche negli anni d’oro e indimenticabili di Pietrangeli e Panatta. Se Sinner è il fuoriclasse per eccellenza fra gli azzurri, anche gli altri giocatori nazionali italiani si difendono piuttosto bene.

Lascia un commento

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×