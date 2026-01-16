SI HD

Calciomercato LIVE: ultime notizie in tempo reale. Milan-Maignan, prove d’intesa

di
Tutte le principali notizie di calciomercato di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:

9:00 Mike Maignan s’avvicina al rinnovo con il Milan. Il portiere francese, anche ieri sera decisivo contro il Como, è pronto a prolungare il proprio rapporto con il Diavolo.

8:45 Barcellona, Ter Stegen può lasciare il club. Il portiere, che non sta trovando spazio, non vuole perdersi i prossimi Mondiali.

8:30 Alfredo Pedullà: “Il Brentford si è mosso realmente per Matteo Cancellieri, ha mandato un emissario sia per Lazio-Fiorentina che per Verona-Lazio e ha anche presentato un’offerta al suo procuratore da 15 milioni bonus compresa. Poi la macchina si è fermata, come se fosse finita in un vicolo cieco e ci sono spiegazioni. L’ultima prestazione al Bentegodi non ha convinto troppo il Brentford, troppo egoismo negli ultimi 20-25 metri e quasi un passo indietro nelle valutazioni del club inglese”.

