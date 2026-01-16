MotoGP, Bagnaia sgretolato da Marquez: è la conferma definitiva

La MotoGP nel 2025 ha visto Marc Marquez trionfare nettamente sulla concorrenza, Francesco Bagnaia compreso.

Il verdetto del 2025 in MotoGP è stato piuttosto chiaro; Marc Marquez è stato il dominatore assoluto della stagione, senza che nessuno potesse effettivamente fare niente per evitare che lo spagnolo ottenesse pole position, vittorie e podi a raffica in tutto il campionato.

Francesco Bagnaia in particolare, compagno di box del nove volte campione del mondo di motociclismo, non è riuscito praticamente mai a contrastare l’ex pilota della Honda, e nel 2026 spera di potersi riscattare nel modo migliore possibile, tornando a lottare per il mondiale e puntando al quarto titolo della sua carriera dopo quelli conquistati in Moto2 nel 2018 e in MotoGP nel 2022 e 2023. Oltre a praticamente ogni statistica in pista, Marquez si è dimostrato superiore a Bagnaia anche in un’altra classifica.

Marquez batte Bagnaia anche qui: la classifica non mente

Marc Marquez non è solamente il campione del mondo in carica, ma inizia il 2026 anche in qualità di pilota più pagato. Secondo quanto riportato da Corsedimoto, infatti, il fuoriclasse spagnolo gode di un ingaggio di circa 12 milioni di euro. Aggiungendo i bonus vittorie, probabilmente si arriva a 17 milioni. Cifre che nessun altro può neanche lontanamente accarezzare. Nemmeno Fabio Quartararo, coperto d’oro da Yamaha attraverso un contratto di 12 milioni di euro netti. Bagnaia è il terzo pilota più pagato in pista, con sette milioni netti previsti dal suo contratto.

Tuttavia, in vista del prossimo rinnovo, considerando il difficile 2025 a livello di risultati che lo hanno contraddistinto, è probabile che arrivi a guadagnare ancora meno. Nel confronto con il suo compagno di squadra ha uno stipendo inferiore più del doppio, come dimostrano i numeri che abbiamo riportato all’interno di questo articolo. Tra i più pagati figura anche Jorge Martin, con 4 milioni netti a stagione. Il campione del mondo 2024 guadagna quanto Maverick Vinales e Johann Zarco.

Jack Miller ne guadagna tre, mentre Enea Bastianini 2,5 e Luca Marini circa uno. Pedro Acosta ha un contratto di 1,5 milioni netti a stagione, mentre Brad Binder un milione. Alex Marquez e Marco Bezzecchi, autentiche sorprese della stagione 2025 di MotoGP, incredibilmente guadagnano meno di un milione di euro netto a stagione. Anche se quelle di cui vi stiamo parlando sono cifre che è estremamente plausibile vengano riviste nei prossimi anni, specialmente se il pilota Gresini e quello Aprilia continuano a correre come hanno dimostrato di saper fare lo scorso anno.