Inter, prove di fuga: contro l’Udinese basta Lautaro

L’Inter supera di misura l’Udinese e allunga la sua striscia positiva: ottava vittoria nelle ultime nove gare. Decide Lautaro, in una partita controllata dai nerazzurri e gestita senza affanni nel finale.

L’Inter continua a correre e piega l’Udinese di misura, confermando un momento di forma eccellente: è l’ottava vittoria nelle ultime nove partite, con in mezzo soltanto il pareggio contro il Napoli. I nerazzurri restano inoltre imbattuti dal derby perso contro il Milan, dando continuità a una striscia che rafforza ambizioni e certezze.

In attesa della gara del Milan contro il Lecce, la squadra di Cristian Chivu sale +6 sui cugini rossoneri e sogna la fuga che può valere un pezzo di scudetto.

La vittoria dell’Inter

La partita si apre subito su ritmi alti, con l’Inter aggressiva e propositiva. Dopo appena quattro minuti Dimarco ruba palla al limite e serve Lautaro, che salta Kristensen ma conclude debolmente, trovando la pronta risposta di Okoye. È il primo segnale di una serata in cui il portiere dell’Udinese sarà tra i più impegnati. Poco dopo, al 5’, ancora Dimarco prova il sinistro al volo dalla sinistra dell’area, senza però centrare lo specchio.

Lautaro e Pio ancora decisivi

Il vantaggio arriva al 20’ ed è il giusto premio per il dominio nerazzurro. Pio Esposito fa da sponda per Lautaro Martinez: il capitano salta Kristensen, resiste al contrasto di Solet e con un raffinato esterno destro infila l’angolino, firmando l’1-0. L’Udinese prova a reagire e al 34’ sfrutta un errore di Barella per andare al tiro con Piotrowski dal limite, ma Sommer è attento e blocca.

Nella ripresa l’Inter continua a creare. Al 28’ Okoye salva ancora i suoi deviando in angolo una conclusione potente dalla distanza di Dimarco. Al 50’ Pio Esposito lancia Lautaro in diagonale, ma Kabasele chiude bene. Tre minuti dopo, Mkhitaryan calcia nonostante il pallone lungo, trovando un’altra risposta del portiere friulano. Al 60’ l’Inter trova anche il raddoppio con Dimarco su assist di Pio Esposito, ma il gol viene annullato per fuorigioco dell’attaccante.

Nel finale l’Udinese prova ad attaccare con maggiore insistenza, ma senza creare grossi pericoli. Chivu risponde con un’inedito quartetto di centrali difensivi e contiene i bianconeri. L’Inter gestisce con una difesa strenua e porta a casa tre punti pesanti, confermando solidità, continuità e fiducia.