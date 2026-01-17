Riparte la F1, Borghesi a Sportitalia.it: “Red Bull più armoniosa, incertezza sulla Ferrari”

Borghesi: “Mercedes la migliore ai simulatori, McLaren sta lavorando bene sfruttando il vantaggio dello scorso anno”

Con Mirko Borghesi, direttore di f1-news.eu, per andare a commentare le presentazioni che stanno iniziando delle varie vetture per la stagione 2026. Si parte da Red Bull e Racing Bulls.

Borghesi, partiamo dalle prime livree. Che tipo di macchine saranno le Red Bull e le Racing?

“Al momento, vediamo solo livree. Complesso rispondere, ora. Il disegno è quello di una vettura più piccola, più armoniosa. Meno un’astronave. Red Bull come Mercedes ha dei motori che dovrebbero mutare la compressione a freddo. C’è questo lavoro con Ford che è tutto da scoprire”.

Pian piano ci saranno tutte le altre presentazioni: cosa filtra da casa Ferrari circa la vettura del 2026?

“I mesi persi dietro il rinnovo di Vasseur si sono fatti sentire ed è stato fatto un grosso lavoro di recupero. Ferrari ha una struttura più farraginosa, con tanti reparti che non dialogano al meglio. Io punto sulla parte più ottimista: per ora, però, nel paddock filtra che si tratta di una vettura più da podio che da vittoria“.

Russel e Verstappen tra i favoriti per il titolo

Veniamo a quelle che sono le altre vetture. Secondo lei, McLaren e Mercedes come stanno lavorando?

“McLaren bene sicuramente. Aveva un vantaggio importante lo scorso anno e si è concentrata subito sulla nuova stagione. Da mesi si parla, invece, di Mercedes che con le nuove vetture avrebbe un buon vantaggio. Si tratta di simulatore, però, sono indiscrezioni che sembrano trovare sempre più conferme. Mercedes con questo motore più leggero potrebbe aver trovato la chiave giusta”

Sulla scorta di quello che ci siamo detti, quali possono essere i piloti favoriti?

“Complesso da dire. Ci metto Russel per le potenzialità di Mercedes, i due McLaren per le potenzialità che ci siamo detti e ci metto Max Verstappen perché è il più forte di tutti. Gli altri sono troppo legate alle incognite delle macchine. Anche Aston Martin sta sviluppando bene ma non so se Alonso ha la forza per reggere tutta la stagione in modo importante”.

Quale potrebbe essere la sorpresa stagionale?

“A questo punto la Ferrari. Speriamo possa essere la sorpresa rispetto a quello che sta filtrando. Sono passati tanti anni dall’ultima vittoria, con i regolamenti precedenti si è fatto un buono step all’inizio poi si è andati scemando. Speriamo che con i nuovi regolamenti, si possa iniziare forti e rimanere ai vertici”.