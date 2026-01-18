Olimpiadi in subbuglio, Arianna Fontana confessa: vince grazie a questo

Chi lo avrebbe mai detto? la pattinatrice italiana si racconta su Instagram e svela il segreto più assurdo che potessimo immaginarci.

Per le Olimpiadi di Milano-Cortina che sono praticamente alle porte, gli occhi di tutti i tifosi di sport invernali d’Italia sono ovviamente puntati su Federica Brignone. L’atleta, non più nel fiore degli anni – sportivamente parlando ovviamente – sta compiendo un’impresa epica, recuperando a tempo record da una frattura alla tibia gravissima, pur di esserci e dare il massimo sulle piste della nostra manifestazione sportiva.

Sarebbe però un errore perdere di vista anche le altre illustri atlete della nazionale femminile italiana che hanno tutte le carte in regola per portare gloria sotto forma di medaglie – si spera d’oro! – nelle varie competizioni che comporranno anche quest’anno le Olimpiadi Invernali. Tra di loro, c’è una campionessa nata che nasconde un bel segreto.

Arianna Fontana magari non è famosa tra chi non segue questo tipo di sport, fermandosi a calcio e basket, ma dovrebbe esserlo: si tratta infatti di una delle atlete più dominanti in Italia nella sua disciplina cioè il pattinaggio short-track. Il suo palmares è incredibile, solo nelle competizioni italiane ha vinto 28 ori, ma sono gli 11 accumulati nelle varie edizioni delle Olimpiadi Invernali a renderla una recordwoman nel suo campo.

Il segreto di Arianna Fontana, non lo sapevamo

Qual è il segreto di una grande atleta? Se lo chiedono sempre tutti. Magari c’è una pozione segreta? Ricordate il famoso cartone con Michael Jordan ed i Looney Tunes Space Jam in cui Bugs Buna fa credere ai compagni di squadra che in una bottiglia di semplice acqua ci sia il segreto del talento di Sua Altezza Aerea? Ebbene, anche la Fontana ha un elisir segreto!

Pare proprio trattarsi dell’ultimo alimento che uno sportivo mangerebbe vicino alle competizioni. In un recente video su Instagram, girato insieme al marito e coach Anthony Lobello, vediamo una inedita Arianna con grembiule da cucina e utensili per cucinare uno squisito tiramisù; la ricetta viene spiegata nel dettaglio dall’atleta che ammette che si tratta di una sua grande passione. Quindi, è questo il suo segreto!

Scherzi a parte, è chiaro che l’enorme talento di Arianna Fontana sia la base del suo successo, a cui ovviamente fa seguito un regime di allenamento serio e severo; la passione e i momenti di svago però sono fondamentali. E se ha vinto così tanti trofei anche concedendosi un tiramisù di tanto in tanto, la donna ci ricorda che si può essere buoni atleti anche con qualche sgarro alla dieta, alle volte. Un bel messaggio.