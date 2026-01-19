Gallo a Sportitalia.it: “I grandi ex preferiscono Alcaraz a Sinner, Jannik devasta gli avversari”

Gallo: “I grandi ex del tennis preferiscono Alcaraz a Sinner perché è più spettacolare: ma non c’è risultatisti contro giochisti”

Con Massimiliano Gallo, firma del Corriere dello Sport, per parlare degli Australian Open che hanno preso il via in queste ore ed in particolare del mondo del tennis che si schiera molto più con Alcaraz che con Sinner.

Gallo, partiamo proprio da qui. Perché mostri sacri di questo sport come Borg e Federer si sono schierati dalla parte di Alcaraz e non di Sinner?

“Perché Alcaraz è più fantasioso, spettacolare di Sinner che è più robotico. Alcaraz è anche più scenico nel rapporto col pubblico. Sinner ha la qualità che Alcaraz non ha: la solidità mentale. Quella che è stata propria di Djokovic. Alcaraz ha sempre dei passaggi a vuoto mentali, mentre Sinner non sbaglia mai la partita”.

Gallo, Sinner è l’Allegri del tennis?

“Questa divisione così marcata tra giochisti e risultatisti esiste solo nel calcio. In tutti gli altri sport, il risultato è il dio supremo. Dall’atletica al tennis. Sinner è quello che era Borg, metodico di altissimo livello. Sinner lo ha quasi fatto somigliare al ping pong, con una forza ed una velocità che gli altri non riescono a sostenere. Sicuramente, non è fantasioso o spettacolare. Alcaraz è un attore nato. Solo nel calcio esiste la sottovalutazione del risultato. Lo preferiscono meno, ma non è come la demonizzazione di Allegri”.

La superiorità di Jannik

Che Austrialian Open c’è da aspettarsi da Sinner?

“Un grandissimo torneo. Credo sia il torneo dove si trovi meglio. Viene dalla sconfitta negli US Open con Alcaraz e poi dal successo nelle Finals. Io penso che punti a vincere tutti e quattro gli slam. Ha perso Parigi con tre match point. Sinner non perde mai contro altri avversari che non siano Alcaraz”.

“Li devasta sul piano mentale, del gioco e della velocità. L’unico punto interrogativo è sulla condizione fisica. C’è sempre un tema anche sulle alte temperature australiane: ma, c’è da aspettarsi Sinner in finale. Aggiungo che Sinner ha vissuto una ‘calcistizzazione’ del tennis: ma, se dovesse uscire alle semifinali non dovrebbe essere etichettato fallimento. Ci ha, però, abituato benissimo”.

Quali sono le prospettive per Sonego e Musetti?

“Sono buone. Soprattutto per il numero 5 del mondo Musetti. Stiamo parlando di un tennista in ascesa, piace molto a Panatta ed ai grandi campioni per il suo modo di giocare. Può perdere da Sinner ed Alcaraz, ma può arrivare in semifinale. Sonego ha meno picchi di Musetti, si galvanizza nelle competizioni a squadre, ma non si possono ipotizzare neppure i quarti di finale. Ma, il tennis italiano vive un grande momento anche con la Paolini”.