Ambesi a Sportitalia.it: “Scritte cazzate sulla Goggia! Caso tedofori, quanta approssimazione”

Ambesi: “Brignone? In queste ore vedremo il livello. Nessun caso nel curling! Sui tedofori non c’è stata concertazione”

Con Massimiliano Ambesi, collega di Eurosport, per fare il punto sullo sci italiano e non solo a poco più di due settimane dall’avvio dei Giochi di Milano-Cortina del prossimo 6 febbraio.

Ambesi, partiamo dalla Brignone. Nelle ultime ore stanno arrivando notizie sempre più positive sul suo rientro. Ce la farà per i Giochi?

“Sarà presente. Poi, il livello lo capiremo. Oggi non ha un test relativo al suo valore: gareggiando in queste ore capirà se avremo per lei un tempo competitivo. A gareggiare lo farà, sul livello non si sa ancora”.

Quali sono le prospettive per Sofia Goggia?

“Le ultime sensazioni sono quelle che spesso vengono dalla stampa generalista che tratta argomenti che non conosce. Sono stanco di leggere cazzate! A Tarvisio non ha fatto grandi risultati? Ci sta. Goggia si misura alla fine della prossima settimana. Goggia va a Cortina per provare a vincere discesa e Super G. Tutti questi allarmismi nascono da gente che non conosce le gare. Le questioni vanno conosciute: non parlo di crisi o lancio allarmismi. Leggere quello che ho letto dopo Tarvisio mi ha dato tanta rabbia. Assurdo. Ma si può mai pensare che Goggia sia una dilettante e che non stia pianificando tutto in maniera perfetta per provare a fare la storia. Se proprio vogliamo trovare un motivo di rammarico, poteva lottare per la classifica generale, viste anche le competitor. Goggia al top può fare tanti punti in discesa e Super G con punti che possono essere raccolti anche in gigante. Con le ultime gare ostili, è stato tutto più complicato”.

Il caso convocazioni nel curling

C’è un caso nel curling: Angela Romei non è stata convocata dalla nazionale ed è stata chiamata Rebecca Mariani, figlia del DT dell’Italia. Ci aiuta a capire cosa è accaduto?

“E’ successo che chi di dovere ha reputato Rebecca Mariani più funzionale alla squadra della Romei. Semplice. Mariani può fare il cambio di quattro ruoli, cosa che Romei non può fare. Anche qui ci sono persone pagate per fare delle scelte. La squadra di curling italiana, con Romei, non ha ottenuto grandi risultati. Delle 10 squadre l’Italia è tra le ultime del ranking”

Che posizione ha sulle polemiche sui tedofori? Da Boldi al cosiddetto ‘Uomo Gatto’?

“Sicuramente, non c’è stata la migliore concertazione delle operazioni. Da quello che si è capito sponsor, comuni e Coni avevano un terzo delle quote per il passaggio della torcia. Gli sponsor coinvolgono chi vogliono, non necessariamente legate al mondo dello sport. Coni e comuni dovevano coinvolgere figure con una storia olimpica importante. Qualora queste figure venissero coinvolte tutte verso Milano per il gran finale, dovevano spiegarlo prima e le polemiche degli ultimi giorni non ci sarebbero state. C’è stata un’approssimazione e chi ha dato le indicazioni è in torto. Sarebbe stato semplicissimo accontentare tutti. Corretto accogliere tutti, anche dalla società civile: quelle figure con una storia olimpica non potevano essere escluse. Ho ricevuto diversi messaggi dai campioni olimpici a sportivi che hanno fatto risultati importanti che non sono stati neppure coinvolti”.