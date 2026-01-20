Australian Open, i risultati della giornata: Sinner avanti senza problemi. Ok anche Musetti e Darderi

Riparte il 2026 del tennis a Melbourne: Sinner difende il doppio titolo con un esordio convincente agli Australian Open. Bene anche Musetti, Sonego e Darderi, mentre Nardi esce al primo turno in un tabellone già ricco di sfide e sorprese.

Riparte da Melbourne la stagione 2026 del tennis e, come ormai consuetudine, l’attenzione è subito catalizzata sugli Australian Open. Il primo Slam dell’anno si apre con tanti spunti, tra conferme, rientri e sorprese, in un tabellone che promette battaglia fin dai primi turni.

Per l’Italia l’esordio è stato complessivamente positivo, con più azzurri capaci di superare il debutto e altri chiamati a riflettere dopo una sconfitta. Al centro della scena c’è naturalmente Jannik Sinner, chiamato a difendere un doppio titolo che lo proietta già nella storia del torneo, ma attorno a lui il movimento italiano continua a dare segnali di solidità e profondità.

Sinner in scioltezza su Gaston

Riparte ufficialmente e bene da Melbourne il 2026 di Jannik Sinner, che inizia la difesa del doppio titolo all’Australian Open inseguendo una storica tripletta riuscita, nell’era moderna, solo a Novak Djokovic. Il numero 2 del mondo archivia senza difficoltà il primo turno grazie al ritiro di Hugo Gaston, avanti 6-2 6-1 dopo poco più di un’ora.

Per Sinner, al primo match ufficiale dopo oltre due mesi, è stato un test utile per ritrovare ritmo e sensazioni: servizio solido, controllo degli scambi e numeri eloquenti. Dopo aver annullato tre palle break in avvio, l’azzurro ha preso il comando senza più voltarsi, imponendo il suo tennis essenziale ed efficace. Al secondo turno lo attende la wild card australiana James Duckworth.

La giornata dell’Australian Open: Musetti, Sonego e Darderi avanti

Alle spalle di Sinner, buone notizie arrivano anche dagli altri italiani. Lorenzo Musetti supera un debutto complicato contro Raphael Collignon, costretto al ritiro nel quarto set dopo oltre tre ore di lotta, e ora si prepara a un derby tutto azzurro con Lorenzo Sonego, vincente in tre set su Taberner. Prima gioia agli Australian Open per Luciano Darderi, che batte Garin in tre tie-break mostrando carattere e capacità di soffrire, nonostante problemi fisici nel finale. Si ferma invece Luca Nardi, sconfitto in quattro set dal cinese Yibing Wu.

Nel tabellone maschile salutano Melbourne anche Joao Fonseca, frenato dai problemi alla schiena, mentre avanzano nomi pesanti come Shelton, Khachanov e Fritz, a conferma di un torneo che si annuncia lungo e ricco di ostacoli.