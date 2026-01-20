Ribaltone prima delle Olimpiadi, brutta caduta: coinvolta Sofia Goggia

Una notizia prima delle olimpiadi invernali sconvolge il panorama dello sci. Ma per l’Italia è comunque una notizia importante.

L’inizio delle Olimpiadi Invernali previste per febbraio si avvicina e, con esso, anche la preparazione delle tante atlete italiane che si confronteranno con almeno 90 paesi diversi, in tutte le specialità del caso, tentando di tenere alto il nome del nostro paese a Milano Cortina si intensifica; specialmente quella dei grandi nomi dello sci, sia di fondo che slalom super gigante.

Importantissimo il recupero probabilmente quasi al 100% di Federica Brignone; ne abbiamo parlato tante volte in questi ultimi giorni, l’atleta italiana è stata molto abile – e anche fortunata – a riuscire a recuperare in tempo dopo la bruttissima frattura rimediata nel corso di un impegno sportivo ad aprile. Questa aveva messo in discussione la sua presenza.

Pare ormai certo che l’atleta italiana sarà in grado di partecipare. Discorso diverso per un’atleta che in queste ore, ha subito una caduta importante. Il report sulle condizioni dopo lo schianto è arrivato ma, in qualche modo, sebbene sia sbagliatissimo festeggiare per un errore di un’avversaria, c’è almeno un’atleta tricolore che beneficia indirettamente di quanto accaduto.

Robinson cade, avanti Goggia

Questa domenica si è tenuto un Super G, per l’appunto, specialità in cui le Azzurre sono particolarmente dotate. La vittoria però alla fine è andata alla tedesca Emma Aicher, semplicemente perfetta durante la discesa. Grande occasione sprecata invece per Alice Robinson, specialità dalla Nuova Zelanda protagonista di una tremenda caduta che ha spaventato tutti.

Nel corso della discesa, l’atleta è scivolata finendo per tagliare il traguardo di schiena, spaventando le colleghe. La caduta a Tarviso ha influito sulla classifica: benché Sofia Goggia sia arrivata solo sesta, il totale dei suoi punti pari a 200 la porta in testa alla classifica Super G, seguita da Lindsay Vonn – l’americana è ad una decina di punti di distanza dall’Azzurra – mentre Robinson, con questa caduta, rimane a quota 180.

Dopo la caduta, i medici non hanno fortunatamente riscontrato lesioni alla neozelandese che si è solo molto spaventata. Nonostante l’enorme beneficio ai fini della classifica, la Goggia comprensibilmente si è subito preoccupata per la collega andando a chiederle se si fosse fatta male, avendola vista in lacrime dopo il tonfo. Per Robinson, un’occasione sprecata ed un duro colpo, specie per il morale a pochi giorni dall’apertura della manifestazione sportiva olimpionica.