Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:

11:35 Bailey lascia la Roma: torna all’Aston Villa. La nota del club giallorosso: “L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese.Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro”.

10:24 Sirene qatariote per Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio. Roberto Mancini, tecnico dell’Al-Sadd, ha chiesto un rinforzo in difesa e gradirebbe il profilo dell’ex Milan, il cui contratto scade nel 2027. Il club del Qatar, inoltre, gli ha offerto 7 milioni di ingaggio.

9:41 Reggiana, pressing per il difensore Lusuardi del Pisa.

9:30 ll Genoa – stando a quanto afferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha fatto un sondaggio con lo Sheffield United per Nils Zatterstrom.

9:08 Alfredo Pedullà aggiorna sulla Juventus: “Su Mateta siamo stati chiari: accordi totali su ingaggio e commissioni, per convincere il Cyrstal Palace la Juventus avrebbe dovuto mettete una cifra di almeno 35 milioni per far crollare definitivamente il muro. Fino a ieri sera la Juve ci ha provato, le indiscrezioni di The Athletic sull’inserimento dell’Aston Villa hanno rimescolato le carte, vedremo come finirà”.

8:30 Alfredo Pedullà sul mercato del Cagliari: “Nelle ultime 48 ore è stato proposto al Cagliari un centrocampista del Monaco, si tratta di Aladji Bamba. Un profilo interessante, classe 2006, che ha già esordito in Champions League. Il Cagliari lo ha seguito e apprezzato, ma almeno fin qui non ha sciolto le riserve. Anche perché, dopo gli accordi per il ritorno di Sulemana in l’Atalanta via Bologna (esclusiva confermata), il Cagliari ha intenzione di stringere i tempiper Lovric in prestito secco, anche per evitare l’inserimento di altri club (anche italiani) che lo hanno seguito”.

8:15 Bologna, idea Asllani per il centrocampo. L’albanese è in uscita dal Torino.