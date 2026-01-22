Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, ultimi aggiornamenti:

7.50 Oggi Walid Cheddira sosterrà le visite mediche con il Lecce.

Juventus, le ultime di Pedullà su Kessié

7.30 Nelle ultime ore, Alfredo Pedullà è tornato sull’interesse da parte della Juventus per Frank Kessié: “Franck Kessie ha un contratto in scadenza con l’Al-Ahli che gli proporrà cifre faraoniche (ammesso che quelle attuali non lo siano) per il rinnovo. Il centrocampista classe 1996 potrebbe tornare in Italia e ci sono conferme sull’incontro con la Juventus nella giornata di ieri, come raccontato proprio 24 ore fa da calciomercato.com. La Juve è interessata per giugno, l’ambizioso agente George Atangana ascolterà diverse campane, il suo giro è appena partito, senza prendere per ora impegni anche se siamo nel territorio lecito per accordi con altri club. Di sicuro la Juve ha mosso passi significativi e di gradimento, il resto lo capiremo con calma”.

7.00 Pedullà su Mathias Olivera del Napoli: “Torniamo sull’esclusiva legata al forte interesse del Nottingham Forest per Olivera. Ci fa piacere che la notizia sia stata ribadita da più fonti nelle ultime ore, ribadiamo il concetto che l’esterno ha chiesto un maggior minutaggio e non chiuderebbe a una cessione. Ma c’è un passaggio fondamentale ovvero che per il Napoli la valutazione è superiore di almeno 7-8 milioni rispetto alla proposta inglese di 15 milioni. E soltanto a queste condizioni la trattativa potrebbe entrare nel vivo, vedremo se ci sarà un rilancio del Nottingham Forest”.