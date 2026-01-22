Clamoroso Sinner, finisce in coppia con Kyrgios: tutto perdonato

Non c’è bisogno di spiegare chi è Nick Kyrgios, né tantomeno le polemiche dell’australiano contro Sinner. Eppure i due potrebbero trovarsi insieme.

Negli ultimi anni il tennis maschile ha vissuto una transizione evidente, fatta non solo di nuovi protagonisti ma anche di rapporti personali che hanno inciso sul racconto mediatico dello sport. In questo scenario, il nome di Jannik Sinner è diventato centrale non soltanto per i risultati, ma anche per la sua capacità di restare composto in un contesto spesso rumoroso. Tra i rumori di fondo più insistenti, impossibile ignorare quelli provenienti da Nick Kyrgios, che negli ultimi due anni ha più volte preso di mira l’altoatesino con dichiarazioni dirette, ironiche o apertamente polemiche.

Un rapporto mai esistito sul piano personale e logorato unilateralmente dalle uscite dell’australiano, che ha scelto Sinner come bersaglio simbolico di un sistema che, a suo dire, non tratterebbe tutti allo stesso modo. Intanto, a Melbourne, il campo racconta tutt’altra storia. Gli Australian Open stanno entrando nel vivo e i favoriti procedono senza esitazioni. Carlos Alcaraz ha superato anche il secondo turno contro Hanfmann, confermando quella solidità che lo rende, insieme a Sinner, il volto dominante di questa nuova era. Tra i due esiste una rivalità autentica ma sana, costruita su rispetto reciproco e confronto sportivo. Una rivalità “pulita”, lontana dalle tensioni extra-campo che invece accompagnano il nome di Kyrgios.

Ed è proprio per questo che le parole pronunciate da Sinner nelle ultime ore hanno sorpreso l’ambiente. Non tanto per il contenuto in sé, quanto per il contesto: con la serenità di chi non ha nulla da dimostrare, l’azzurro ha ribaltato la narrativa abituale, mostrando una leggerezza che raramente gli viene attribuita. In un tennis spesso appesantito da polemiche, il suo approccio ha avuto l’effetto di spiazzare tutti.

Sinner spiazza tutti, scelto il suo compagno di doppio: “Kyrgios, perché no”

Il momento è arrivato durante la sua partecipazione a Pod Laver Arena, format ufficiale del torneo che alterna tennis e intrattenimento. Messo di fronte a una domanda volutamente surreale – meglio giocare un doppio con Kyrgios o con Kim Jong-un – Sinner ha risposto senza esitazioni: “Per giocare a tennis, senz’altro Nick. Non voglio perdere…”. Una battuta, accompagnata da una risata, che però ha fatto rapidamente il giro del mondo. In quelle parole c’è molto più di quanto sembri. Non una provocazione, né una riabilitazione dell’australiano, ma la dimostrazione di un atteggiamento maturo: separare il campo da tutto il resto. Sinner non ha mai alimentato lo scontro, non ha mai risposto alle accuse, e anche stavolta ha scelto l’ironia come strumento di disinnesco.

Le polemiche secondo lui appartengono ad altri, il tennis resta la sua unica priorità. Il pubblico ha colto la sfumatura. In un’epoca in cui ogni dichiarazione viene letta come una presa di posizione, Sinner ha mostrato una normalità disarmante. Era un gioco, per carità, ma l’altoatesino è risultato integerrimo e aperto allo scherzo, in attesa di un confronto sul campo che forse la sorte gli proporrà in futuro. Per ora Kyrgios non è andato oltre i sedicesimi di finale a Brisbane e si sta cimentando nei doppi agli Australian Open. La curiosità di vedere in campo Sinner e il suo detrattore resta, anche se sarà quasi impossibile. Vedremo in futuro…