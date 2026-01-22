Marsiglia, Beatles e Courbis: il significato della coreografia da brividi contro il Liverpool

Accoglienza spettacolare al Velodrome: i tifosi del Marsiglia incantano con una coreografia dedicata ai Beatles, ricordando la vittoria del 2004 contro il Liverpool e omaggiando Rolland Courbis, in una notte europea carica di storia ed emozioni.

Al Velodrome, il calcio ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una semplice partita. In occasione della sfida europea tra Olympique Marsiglia e Liverpool, i tifosi dell’OM hanno regalato uno spettacolo straordinario sugli spalti, accogliendo i sostenitori inglesi con una coreografia ricca di riferimenti storici, culturali ed emotivi.

Un messaggio incredibile che ha viaggiato attraverso il calcio e la storia delle due società nonché delle due città.

La coreografia dedicata ai Beatles

La coreografia principale era dedicata ai Beatles, simbolo universale di Liverpool e della sua anima popolare. Nell’immagine campeggiavano i quattro musicisti di Liverpool intenti a leggere un giornale, il cui titolo recitava: “La storia si ripete”.

Un chiaro riferimento alla doppia sfida di Coppa UEFA del 2004, quando il Marsiglia riuscì a eliminare il Liverpool, allora una delle squadre più temute d’Europa. Un ricordo ancora vivo nella memoria collettiva dei tifosi dell’OM, che hanno voluto rivendicare quella pagina gloriosa della loro storia davanti a un avversario dal passato leggendario.

Niente da fare per il Marsiglia

Il messaggio aveva anche un sottotesto ironico e provocatorio, tipico di una rivalità vissuta con passione ma senza ostilità. Un modo creativo ed elegante per “avvertire” i tifosi reds che il Velodrome resta un tempio difficile da espugnare. Tuttavia, il campo non ha seguito il copione suggerito dagli spalti: la squadra allenata da Roberto De Zerbi è stata sconfitta con un netto 0-3 dal Liverpool, che ha imposto il proprio ritmo e la propria qualità per tutta la gara.

Marsiglia e il Velodrome, uno spettacolo continuo

La curva del Velodrome, però, non è nuova a spettacoli di questo genere. Nell’ultimo anno i tifosi marsigliesi si sono distinti più volte per coreografie spettacolari, tra omaggi alla storia del club, messaggi identitari legati alla città e iniziative di forte impatto visivo nelle grandi notti europee. Un patrimonio culturale che rende l’ambiente dell’OM unico nel panorama calcistico continentale.

Marseille fans delivered another incredible tifo 👀 The best in the world ⭐️ pic.twitter.com/Lb9Lfhwbej — LiveScore (@livescore) January 22, 2026

La coreografia per Courbis

La serata è stata resa ancora più intensa dal tributo a Rolland Courbis, storico allenatore del Marsiglia recentemente scomparso. Striscioni, applausi e commozione hanno accompagnato il ricordo di un uomo che ha incarnato lo spirito combattivo e popolare del club. In una notte dal sapore agrodolce, il Velodrome ha ribadito la sua essenza: un luogo dove la passione dei tifosi riesce sempre a lasciare il segno, indipendentemente dal risultato finale.