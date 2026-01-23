Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, ultimi aggiornamenti:

10:10 Parma, ceduto Nicolas Trabucchi in prestito alle Dolomiti Bellunesi.

10:00 Sembrava potesse essere un’idea per la Serie A, alla fine Coppola giocherà in Francia. Blitz del Paris Fc per il difensore italiano in forza al Brighton.

9:40 Gazzetta dello Sport – Milan, settimana prossima nuovi contatti con Mike Maignan, per il quale mancano solo i dettagli per il rinnovo del contratto. Restano da sistemare alcuni dettagli, ma società, giocatore e agenti stanno finalmente viaggiando nella stessa direzione, quella del rinnovo tanto atteso.

9:35 Genoa, oggi le visite mediche di Tommaso Baldanzi. Il trequartista classe 2003 deve smaltire un infortunio al retto femorale, poi si metterà a disposizione della truppa di Daniele De Rossi.

9:30 Alfredo Pedullà sull’Inter: “Si è parlato molto di Dibu Martinez, il portiere argentino che probabilmente lascerà l’Aston Villa per una nuova esperienza. Possiamo aggiungere che si è trattato di un incontro senza sviluppi concreti, almeno per ora, e non è detto che ci saranno aperture più avanti. La situazione va seguita, ma l’Inter ha in mente altri profili (per esempio apprezza Vicario e Caprile), almeno in questi giorni non ha intenzione e voglia di approfondire. C’è una certa differenza con la situazione che coinvolge Ivan Perisic, in questo caso emerge una volontà e il desiderio di insistere a maggior ragione se il PSV non dovesse approdare ai playoff di Champions. L’Inter considera il croato uno di casa e starà molto attenta alle evoluzioni”.

9:15 Gazzetta dello Sport – Il Genoa si muove per Cristian Casseres del Tolosa. Il club rossoblù ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta del club transalpino.

9:00 Palermo a caccia di un colpo offensivo rilevante: contatti con il Monza per il portoghese Dany Mota.

8:30 Il Secolo XIX – Scambio in definizione tra Genoa e Roma: i tasselli sono Baldanzi e Venturino.

8:15 Come riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Giovane al Napoli. L’Hellas Verona incasserà 20 milioni dall’operazione.