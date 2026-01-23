SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Calciomercato » Calciomercato LIVE: ultime notizie in tempo reale. Milan-Maignan, la prossima settimana nuovi contatti

Calciomercato LIVE: ultime notizie in tempo reale. Milan-Maignan, la prossima settimana nuovi contatti

di
Calciomercato LIVE: ultime notizie in tempo reale. Milan-Maignan, la prossima settimana nuovi contatti

Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti. 

Calciomercato, ultimi aggiornamenti:

10:10 Parma, ceduto Nicolas Trabucchi in prestito alle Dolomiti Bellunesi.

10:00 Sembrava potesse essere un’idea per la Serie A, alla fine Coppola giocherà in Francia. Blitz del Paris Fc per il difensore italiano in forza al Brighton.

9:40 Gazzetta dello SportMilan, settimana prossima nuovi contatti con Mike Maignan, per il quale mancano solo i dettagli per il rinnovo del contratto. Restano da sistemare alcuni dettagli, ma società, giocatore e agenti stanno finalmente viaggiando nella stessa direzione, quella del rinnovo tanto atteso.

9:35 Genoa, oggi le visite mediche di Tommaso Baldanzi. Il trequartista classe 2003 deve smaltire un infortunio al retto femorale, poi si metterà a disposizione della truppa di Daniele De Rossi.

9:30 Alfredo Pedullà sull’Inter: “Si è parlato molto di Dibu Martinez, il portiere argentino che probabilmente lascerà l’Aston Villa per una nuova esperienza. Possiamo aggiungere che si è trattato di un incontro senza sviluppi concreti, almeno per ora, e non è detto che ci saranno aperture più avanti. La situazione va seguita, ma l’Inter ha in mente altri profili (per esempio apprezza Vicario e Caprile), almeno in questi giorni non ha intenzione e voglia di approfondire. C’è una certa differenza con la situazione che coinvolge Ivan Perisic, in questo caso emerge una volontà e il desiderio di insistere a maggior ragione se il PSV non dovesse approdare ai playoff di Champions. L’Inter considera il croato uno di casa e starà molto attenta alle evoluzioni”.

9:15 Gazzetta dello Sport – Il Genoa si muove per Cristian Casseres del Tolosa. Il club rossoblù ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta del club transalpino.

9:00 Palermo a caccia di un colpo offensivo rilevante: contatti con il Monza per il portoghese Dany Mota.

8:30 Il Secolo XIX – Scambio in definizione tra Genoa e Roma: i tasselli sono Baldanzi e Venturino.

8:15 Come riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Giovane al Napoli. L’Hellas Verona incasserà 20 milioni dall’operazione.

Lascia un commento

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×