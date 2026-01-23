Edoardo Motta, il nuovo portiere della Lazio nel segno di Peter Cech. Caratteristiche e curiosità

Porte girevoli tra i pali in casa Lazio: Mandas è vicino alla Premier League, mentre Lotito ha già individuato in Edoardo Motta il nuovo vice Provedel.

Porte girevoli in casa Lazio, dove il mercato dei portieri entra nel vivo. Il club biancoceleste è infatti vicino a definire una nuova operazione in uscita: Christos Mandas è a un passo dal trasferimento in Premier League, con la società di Claudio Lotito pronta a monetizzare e, allo stesso tempo, a farsi trovare preparata sul fronte delle entrate. Il nome scelto per raccoglierne l’eredità come secondo portiere è quello di Edoardo Motta, profilo giovane ma già molto seguito dagli addetti ai lavori.

Chi è Edoardo Motta

Classe 2005, Motta è attualmente in forza alla Reggiana, con cui ha trovato continuità e spazio nel campionato di Serie B. Il suo contratto è in scadenza nella prossima estate e la Lazio ha deciso di anticipare la concorrenza, chiudendo l’operazione sulla base di circa 1 milione di euro. Una cifra contenuta, ma che garantirà al club emiliano una plusvalenza importante: metà dell’incasso, infatti, sarà girata alla Juventus, che deteneva una percentuale sulla futura rivendita del portiere cresciuto nel proprio settore giovanile.

Motta, titolare della Reggiana

In questa stagione Motta si è imposto come titolare tra i pali della Reggiana, collezionando 20 presenze e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Numeri che raccontano solo in parte la sua crescita, confermata da prestazioni solide e da una maturità sorprendente per un giocatore della sua età. Alto 1,94 metri, l’estremo difensore si distingue per sicurezza nelle uscite alte, buoni fondamentali tecnici e riflessi pronti, qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A.

L’idolo Cech

Lo stesso Motta non ha mai nascosto il suo modello di riferimento: Petr Čech. “Sono rimasto impressionato dal suo caschetto, lo rendeva unico. Ho iniziato a fare il portiere guardando lui”, ha raccontato in una recente intervista. Un’ispirazione che ben si sposa con il suo stile pragmatico ed efficace.

Portiere dell’Under 21

Già nel giro della Nazionale Under 21, Motta è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel ruolo. Alla Lazio andrà inizialmente a ricoprire il ruolo di vice di Ivan Provedel, titolare indiscusso per Maurizio Sarri, con l’obiettivo di crescere alle sue spalle e farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Un investimento in prospettiva, in piena linea con la strategia biancoceleste.