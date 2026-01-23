Inter, inferno e ritorno: rimonta sul Pisa da 0-2 a 6-2. Sotto accusa Sommer

Inter-Pisa 6-2 a San Siro: rimonta nerazzurra, Dimarco protagonista assoluto tra gol e assist in una gara ricca di emozioni.

A San Siro va in scena una partita ricca di emozioni, errori, rimonte e giocate di qualità, con l’Inter che alla fine supera il Pisa per 6-2 dopo aver vissuto una serata tutt’altro che semplice.

Il risultato finale è netto, ma racconta solo in parte una gara piena di svolte. I nerazzurri di casa hanno superato un primo tempo davvero complicato. La capolista riemerge dall’Inferno e si porta temporaneamente a +6 sul Milan. Una vittoria pesantissima da parte della squadra di Cristian Chivu che conferma il suo grande periodo di forma.

Gli errori di Sommer

L’Inter parte forte e prova subito a fare la partita, creando diverse situazioni interessanti con Pio Esposito, Sucic e Carlos Augusto. La prima vera occasione è proprio per Esposito, che in girata non trova la porta. Quando il match sembra indirizzato su binari favorevoli ai nerazzurri, arriva però l’episodio che cambia l’inerzia: all’11’ Sommer sbaglia un appoggio elementare e Moreo lo punisce con un pallonetto preciso per il vantaggio del Pisa. Gli ospiti prendono fiducia e, dopo aver sfiorato il raddoppio, lo trovano davvero al 23’, ancora con Moreo, che di testa su calcio d’angolo sorprende la difesa e il portiere, ancora tutt’altro che colpevole.

La rimonta nerazzurra

Sotto di due gol, l’Inter reagisce affidandosi alla qualità e all’energia di Dimarco, entrato dalla panchina e subito determinante. Da una sua iniziativa nasce il rigore trasformato da Zielinski, che riapre la gara. Pochi minuti dopo, sempre Dimarco disegna un cross perfetto per Lautaro, che di testa firma il pareggio. Nel recupero del primo tempo arriva anche il sorpasso, con Bastoni che serve dalla sinistra e Pio Esposito che incorna con decisione per il 3-2.

L’Inter dilaga

Nella ripresa è praticamente un monologo interista. Il Pisa prova a resistere, ma Scuffet è costretto agli straordinari su Thuram, Dimarco e Carlos Augusto. L’Inter continua a spingere fino a trovare il gol che chiude la partita all’82’: Thuram crossa dalla destra e Dimarco conclude al volo con il sinistro, completando una prestazione straordinaria. Nel finale c’è spazio anche per il quinto gol, con Dimarco che serve l’assist a Bonny per i 5-2. Ma i nerazzurri non sono sazi e nel recupero fissano il risultato sul 6-2 con Mkhitaryan. Una vittoria costruita con pazienza, carattere e tanta qualità.