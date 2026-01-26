Pazzesco in F1, omologazione saltata: terremoto nel paddock

L’attesa per la nuova era della Formula 1 2026 è altissima, sopratutto in casa Ferrari. Un terremoto però ha scosso il paddock: lo stop è decisivo.

La Formula 1 si appresta a varcare la soglia di una delle trasformazioni più radicali della sua storia ultracentenaria. Il 2026 non è semplicemente un nuovo capitolo, ma un vero e proprio “anno zero” che ridefinisce il concetto stesso di velocità e sostenibilità. Con il debutto delle nuove power unit caratterizzate da un equilibrio perfetto tra spinta termica ed elettrica, e l’introduzione dell’aerodinamica attiva, l’attesa attorno ai test pre-stagionali ha raggiunto vette di entusiasmo senza precedenti.

Gli occhi del mondo sono puntati soprattutto su Maranello, dove la nuova Ferrari SF-26 ha già mosso i primi passi a Fiorano sotto lo sguardo attento di una coppia da sogno che deve dire ancora molto: Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo, descrivendo questo passaggio regolamentare come il più grande della sua intera carriera, ha dato il via a una nuova era che promette di rimescolare completamente i valori in campo. Anche in casa Mercedes e Red Bull si respira un’aria di febbrile attesa, con Toto Wolff che ha già preannunciato cambiamenti significativi per la sua W17 nel tentativo di tornare a dettare legge nel circus.

In questo scenario di estrema innovazione tecnologica, dove ogni millimetro e ogni grammo possono fare la differenza tra il successo e il fallimento, la precisione nei tempi di progettazione e produzione è diventata il fattore critico per eccellenza per tutte le undici scuderie iscritte al campionato. Tuttavia, proprio mentre i motori iniziano a scaldarsi in vista dello shakedown collettivo di Barcellona, la dura realtà dei regolamenti FIA ha presentato il primo, salatissimo conto della stagione.

Batosta Williams, Vowles stecca l’omologazione: tutto da rifare

Nonostante l’entusiasmo generale, c’è chi ha dovuto bruscamente frenare la propria corsa prima ancora di scendere in pista. La Williams, storica scuderia di Grove che ha segnato epoche indimenticabili del motorsport, sta affrontando un inizio di 2026 da incubo. La nuova FW48, che avrebbe dovuto segnare il rilancio definitivo del team guidato da James Vowles, non ha superato l’omologazione del telaio da parte della Federazione Internazionale. Il fallimento dei crash test obbligatori rappresenta un colpo durissimo, specialmente se si considera che la Williams aveva strategicamente deciso di sacrificare l’intera stagione 2025 proprio per concentrare ogni risorsa umana e finanziaria sulla sfida del nuovo regolamento. A causa di questo intoppo strutturale, Carlos Sainz e Alexander Albon non potranno prendere parte alla sessione di shakedown prevista la prossima settimana sul circuito del Montmeló.

Il team è stato costretto a comunicare ufficialmente il forfait, spiegando che la monoposto non può legalmente scendere in pista senza il via libera sulla sicurezza del telaio. Si tratta di un ritardo che rischia di pesare enormemente sullo sviluppo aerodinamico e sulla comprensione dei nuovi sistemi ibridi, lasciando i piloti fermi ai box mentre la concorrenza accumula chilometri preziosi. James Vowles e i suoi ingegneri dovranno ora correre contro il tempo, affidandosi a un programma di simulazione VTT (Virtual Track Test) per cercare di limitare i danni e presentarsi ai test ufficiali in Bahrain con una vettura finalmente a norma. Per la Williams, che sognava un debutto in pompa magna, la salita verso il Gran Premio di Melbourne si è fatta improvvisamente ripidissima, trasformando quella che doveva essere una festa tecnologica in una disperata corsa contro il cronometro per salvare l’onore e la stagione.