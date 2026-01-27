Coppa Italia, quarti di finale completi: il Como vince al Franchi. Fiorentina ko 1-3

Il Como firma l’impresa al Franchi, supera 3-1 la Fiorentina e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Una rimonta matura nella ripresa che certifica la crescita della squadra di Fabregas e apre una serata amara per i viola, osservati dalla nuova presidenza.

Il Como compie l’impresa al Franchi, battendo la Fiorentina 3-1 e conquistando il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Una rimonta importante, maturata nella seconda metà del match, che conferma la crescita della squadra di Fabregas e regala ai lombardi un successo storico in trasferta contro una delle big del campionato.

Una delusione per la Fiorentina e la sua proprietà. Oggi, infatti, Giuseppe Commisso ha seguito dalla tribuna del Franchi la prima partita da presidente dei viola. Il figlio di Rocco, questo pomeriggio, infatti è stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione della società come numero uno del club. Giuseppe raccoglie l’eredità del padre e rilancia verso il futuro.

Illusione Fiorentina, pareggio Como

La Fiorentina era partita forte: al 7’ Piccoli apre le marcature con un inserimento sul cross di Fabbian, mentre la squadra di Vanoli sembra controllare le prime fasi della partita con occasioni per Balbo e Fazzini. Ma il Como non si scoraggia e al 20’ trova il pareggio con Sergi Roberto, bravo a finalizzare un batti e ribatti in area su calcio d’angolo.

Paz e Morata, passaggio del turno archiviato

La partita resta intensa, con Christensen e Butez protagonisti di parate decisive su Paz, Rodriguez e Caqueret. Al 60’, Nico Paz sfrutta un errore difensivo e porta il Como in vantaggio, ribaltando il risultato. Nonostante i tentativi di reazione della Fiorentina, all’ultimo respiro, al 91’, Morata chiude i conti con un contropiede finalizzato su assist di Kuhn, sancendo il definitivo 3-1.

Con questo successo, il Como centra l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e mette in mostra la sua capacità di gestire le occasioni nei momenti chiave. La Fiorentina, invece, dovrà analizzare un’altra sconfitta dopo quella di campionato contro il Cagliari. E soprattutto la gestione dei momenti critici e le transizioni negative che hanno condizionato il match.

Coppa Italia, il quadro dei quarti di finale

Il Como quindi affronterà ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Nell’altro quarto di finale della stessa metà del tabellone, l’Inter sfiderà il Torino.

Mentre nell’altra metà del tabellone, l’Atalanta giocherà contro la Juventus. Invece, i detentori del trofeo del Bologna giocheranno contro la Lazio.