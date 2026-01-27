Enzo Alves al Real Madrid, la challenge da predestinato che ha scatenato i social – VIDEO

Il figlio di Marcelo firma il primo contratto da professionista con il Real Madrid: Enzo Alves cresce nella Fábrica, incassa l’appoggio dei big e brucia le tappe tra Juvenil, Youth League e Castilla.

Enzo Alves, figlio di Marcelo e promessa del vivaio del Real Madrid, compie un passo fondamentale nella sua giovane carriera firmando il primo contratto da professionista con il club blanco.

“Felice di firmare il mio primo contratto da professionista. Hala Madrid!”, ha scritto l’attaccante sui social, accompagnando il messaggio con la foto che lo ritrae sorridente al tavolo della firma. Un post che non è passato inosservato, tanto da ricevere il sostegno di stelle come Vinicius Junior e Rodrygo, pronti a trasmettere pieno appoggio al figlio di una leggenda del club.

Enzo e l’eredità di papà Marcelo

Il cognome pesa, ma Enzo Alves sta dimostrando di avere spalle larghe e talento autentico. Crescere all’ombra di Marcelo, uno dei calciatori più vincenti della storia del Real Madrid con 546 presenze e 25 trofei conquistati tra il 2006 e il 2022, non è semplice. Eppure il giovane attaccante sta costruendo un percorso personale e convincente, passo dopo passo, all’interno della Fábrica, il celebre settore giovanile madridista.

Il primo contratto professionistico di Enzo Alves

Al compimento dei 16 anni, il Real Madrid ha deciso di blindarlo con un rinnovo che rappresenta il suo primo accordo professionistico. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel suo potenziale. Accompagnato da tutta la famiglia nel giorno della firma, papà Marcelo incluso, Enzo sta vivendo un’annata particolarmente positiva, fatta di crescita costante e nuove responsabilità.

Alla sua prima stagione nella categoria Juvenil, è entrato subito e con continuità nelle rotazioni dello Juvenil A, imponendosi nelle dinamiche di squadra e confermando le ottime impressioni raccolte negli anni precedenti. Lo scorso dicembre è arrivata la prima grande chiamata in Youth League contro l’Olympiacos, seguita appena una settimana dopo dall’esordio con il Real Castilla, la seconda squadra del club.

Un traguardo prestigioso per un ragazzo di soli 16 anni, reso ancora più significativo dalla fiducia di Álvaro Arbeloa, oggi allenatore delle giovanili del Real Madrid. Arbeloa, che lo aveva già fatto esordire con lo Juvenil A nella scorsa stagione, ha deciso di lanciarlo anche con le riserve nel match contro il Manchester City, valido per la Premier League International Cup.

La “bucket challenge” con il Real Madrid

Prima ancora di far parlare il campo, Enzo Alves era già diventato virale. Il giovane attaccante aveva attirato l’attenzione dei tifosi partecipando a una challenge nello spogliatoio del Real Madrid.

When Marcelo’s son Enzo did the 🗑️ challenge with the Real Madrid squad 🎞️ Enzo ➡️ Theo ➡️ Enzo ➡️ Casemiro ➡️ Enzo ➡️ Kiko ➡️ Vázquez ➡️ Modrić ➡️ Luca ➡️ Marcelo ➡️ Kovačić ➡️ Nacho ➡️ Varane ➡️ Asensio ➡️ Ramos ➡️ Enzo 𝑻𝒐𝒅𝒂𝒚, Enzo has signed his first pro contract with… pic.twitter.com/5odN24BnEj — 433 (@433) January 26, 2026

Insieme ai compagni del padre aveva fatto la “bucket challenge”, mostrando fin da bambino una grande confidenza col pallone. Un video che, nel 2018, diventò immediatamente virale. Il Real era al tempo la squadra più forte del mondo e si avviava a vincere la terza Champions League consecutiva.