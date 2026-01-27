Incidente stradale per Kolo Muani e Wilson Odobrt: stanno bene. Cosa è successo

Attimi di paura per Odobert e Kolo Muani dopo un incidente stradale senza gravi conseguenze. Sui social ironia dei tifosi del Tottenham, mentre la Juventus torna a pensare all’attaccante francese.

Momenti di apprensione nelle ultime ore per Wilson Odobert e Randal Kolo Muani, rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha subito fatto il giro dei social, generando preoccupazione tra i tifosi del Tottenham.

I due calciatori, entrambi in forza agli Spurs, viaggiavano sulla stessa vettura quando si è verificato l’impatto, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’episodio ha attirato l’attenzione anche dei sostenitori della Juventus, tornati a monitorare con interesse la situazione dell’attaccante francese, di proprietà del Paris Saint-Germain.

Nessuna ripercussioni per Kolo Muani e il compagno

Secondo quanto riportato da alcuni account social vicini all’ambiente Tottenham, l’incidente non avrebbe provocato lesioni serie ai due calciatori degli Spurs. Sia Odobert che Kolo Muani sarebbero usciti autonomamente dall’auto, sulle proprie gambe, e sarebbero stati successivamente sottoposti a controlli medici di routine.

Gli esami avrebbero dato esito rassicurante, escludendo rischi significativi e permettendo allo staff sanitario del club londinese di tirare un sospiro di sollievo.

L’ironia dei social

La notizia, però, non ha suscitato soltanto ansia. Sui social, infatti, una parte della tifoseria del Tottenham ha reagito con ironia pungente, soprattutto nei confronti di Kolo Muani. Tra i commenti più condivisi spicca una frase diventata virale: “Un altro giorno da fiasco per Kolo Muani che non sa stoppare un pallone, figuriamoci guidare una Ferrari”. Un’umorismo amaro che riflette l’esasperazione dei tifosi degli Spurs, delusi dalle prestazioni stagionali dell’attaccante francese, autore di appena due reti in campionato, entrambe segnate nella gara persa contro il PSG.

🚨 Breaking News

Another day another Spurs fiasco

Wilson Odobert & Kolo Muani were involved in a car crash today nobody was injured 🙏🏼

Not sure who was driving but Muani can’t control a ⚽️ so god knows what he’s like steering a 🚗 🤦🏻‍♂️

Getting ready for Frankfurt egh

Our club is… pic.twitter.com/SeJLfIOIAH — Jonny H (@JonnyH3232) January 27, 2026

Kolo Muani nel mirino della Juventus

Proprio Kolo Muani, intanto, è tornato nei pensieri della Juventus. In queste ore, infatti, il suo nome sarebbe nuovamente circolato negli ambienti bianconeri, alla ricerca di rinforzi per completare il reparto offensivo. Dopo il fallimento della trattativa estiva, la dirigenza juventina starebbe valutando l’opportunità di riportarlo a Torino, magari con una formula più sostenibile rispetto al passato, approfittando di una situazione non semplice a Londra.

Per ora, la priorità resta la salute dei due giocatori, che sembrano aver superato lo spavento senza conseguenze. Il resto, tra malumori dei tifosi e voci di mercato, potrà essere affrontato con maggiore lucidità nei prossimi giorni. Ma l’episodio, inevitabilmente, ha acceso ancora una volta i riflettori su Randal Kolo Muani, dentro e fuori dal campo.