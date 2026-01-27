Stoccata a Sinner, stavolta Alcaraz fa sul serio: non può più rimediare

Continua il botta e risposta in campo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Australian Open. C’è un dato, però, che mette ulteriore pressione sul tennista azzurro. Ecco quale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno proseguendo a suon di successi il loro percorso agli Australian Open in corso a Melbourne. Lo spagnolo ha sconfitto Tommy Paul negli ottavi di finale e non ha ancora lasciato alcun set per strada. Alcaraz ha già eguagliato, quindi, il risultato dello scorso anno sul cemento australiano, quando la sua corsa si fermò per mano dell’eterno Nole Djokovic.

Anche Jannik Sinner ha fatto il suo accesso nei quarti di finale degli AO, dopo il successo in tre set su Luciano Darderi nel derby tutto italiano disputato sulla Margaret Court Arena di Melbourne. Per Jannik, però, il turno precedente – contro l’americano Spizzirri – non è stato propriamente agevole, anche a causa del caldo intenso e del malessere fisico. La chiusura del tetto e il talento immenso del numero 2 del mondo hanno permesso al tennista altoatesino di rimanere ancora in corsa nel torneo.

Il botta e risposta fra i due fenomeni del tennis mondiale, però, non prosegue solo sul campo, ma anche nel ranking ATP. E il possibile percorso netto di Alcaraz a Melbourne potrebbe rappresentare, in tal senso, una vera e propria mazzata per Jannik Sinner nella corsa alla posizione di vertice del ranking ATP.

Lotta serrata a colpi di successi fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: cosa sta succedendo

Lo scorso anno Jannik Sinner ha conquistato lo slam australiano per la seconda volta consecutiva. Lo ha fatto battendo in finale il tedesco Sascha Zverev in tre set. Ecco, dunque, che quest’anno l’azzurro potrà esclusivamente difendere i 2.000 punti che verranno scalati dallo scorso anno. Alcaraz, invece, in caso di successo nello slam, potrebbe avere un surplus di 1.600 punti (ne sta difendendo solo 400).

Ipotizzando una finale slam fra Sinner e Alcaraz – sarebbe la quarta di fila dopo Roland Garros, Wimbledon e US Open dello scorso anno – la situazione del ranking potrebbe mutare sensibilmente in favore dello spagnolo.

Nello specifico, il divario fra i due dominatori del tennis mondiale sarebbe di 1.450 punti in favore di Alcaraz in caso di successo di Sinner, e di 2.850 punti se a trionfare dovesse essere lo spagnolo di Murcia. Ricordiamo, però, che Jannik Sinner tra febbraio e aprile avrà almeno cinque tornei dove potrà solo guadagnare punti. Lo scorso anno, infatti, saltò questi tre mesi per squalifica.