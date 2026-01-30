L’urna di Nyon ha decretato chi saranno le avversarie delle italiane ai playoff di Champions League: Inter meglio di Juve e Atalanta. Il tabellone completo.

Sfide in Germania, Norvegia e Turchia per Atalanta, Inter e Juventus: dopo l’eliminazione del Napoli dalla Phase League della Champions, i sorteggi hanno svelato le avversarie delle italiane ai playoff con nerazzurri e bianconeri che dovranno superare, rispettivamente, Borussia Dortmund, Bodo/Glimt e Galatasaray per staccare il pass per gli ottavi di finale.

SORTEGGIO CHAMPIONS: IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Inter – Bodø/Glimt

Juventus – Galatasaray

Atalanta – Borussia Dortmund

Monaco-Psg

Qarabag-Newcastle

Bruges-Atletico Madrid

Olympiacos-Leverkusen

Benfica-Real Madrid

Le gare d’andata dei playoff di Champions, dopo i sorteggi, si giocheranno il 17 e il 18 febbraio, mentre quelle di ritorno una settimana più tardi il 24 e 25 febbraio, con la finale in programma in Ungheria a Budapest alla Puskas Arena.

Il percorso delle Italiane in Champions

Cinque vittorie e tre pareggi per l’Inter di Cristian Chivu che ha chiuso il maxi girone al decimo posto con 15 punti: niente sfida emotiva contro Jose Mourinho che affronterà nuovamente il Real Madrid dopo averlo recentemente battuto al Da Luz per 4-2. Dopo un inizio in sordina con Tudor con 2 pareggi e una sconfitta, dall’arrivo di Luciano Spalletti la Juventus ha cambiato marcia in Europa inanellando 2 pareggi e 3 vittorie terminando al tredicesimo posto con 13 punti, gli stessi dell’Atalanta. Prima Juric e poi Palladino con la Dea che ha perso il treno delle migliori otto dopo i due ko di fila contro avversari modesti come Athletic Bilbao e Union St. Gilloise, tra l’altro entrambi eliminati dalla competizione, così come i campioni in carica del Napoli che recriminano alcuni passi falsi importanti: Copenaghen, PSV, Benfica ed Eintracht Francoforte.