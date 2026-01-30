Djokovic infinito, elimina Sinner e vola in finale agli Australian Open

Novak Djokovic si impone dopo più di quattro ore contro Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open e domenica affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz con un obiettivo in testa: lo Slam numero 25.

Termina a un passo dalla finale il cammino del tennista altoatesino agli Australian Open. Jannik Sinner, numero 2 del mondo, è stato eliminato in cinque set dal serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Finale agli Australian Open contro Alcaraz

Non riesce l’impresa all’azzurro di difendere il titolo dello Slam australiano conquistato l’anno scorso con il serbo che spezza la “maledizione Sinner” dopo cinque sconfitte consecutive: capolavoro Djokovic e finalissima contro Alcaraz.

Il numero uno spagnolo in giornata ha eliminato il tedesco Alexander Zverev in semifinale. con la finalissima degli Australian Open in programma domenica prossima 1 febbraio a Melbourne.

Djokovic entusiasta dopo il successo contro Sinner

“Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita… Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello. Ho visto la partita di Alcaraz, che partita incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato… E’ come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina”, le parole del tennista serbo riprese da Tuttosport.

Ancora Djokovic: “Il match tra Zverev e Alcaraz è stato incredibile, ho visto Carlos prima di iniziare e mi ha chiesto scusa per aver fatto tardare il mio match. Gli ho detto che sono anziano e devo andare a dormire presto…”. La rincorsa alla leggenda lo emoziona: “Mi sento di avere vinto quasi già adesso. Non vedo l’ora di affrontare Carlos, il numero 1 al mondo. E spero che gli dei faranno vincere il migliore”.