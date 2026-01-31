Fischnaller si ritira, ribaltone alle Olimpiadi: per l’Italia è una mazzata

Il famoso atleta italiano è pronto al ritiro, proprio alla Vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina. Una vera batosta per tutti i suoi fan italiani e nel mondo.

Le Olimpiadi Invernali che si terranno in Italia sono alle porte e la tensione è salita al massimo. Tutti sono curiosi di vedere come le nostre atlete performeranno davanti al loro affezionato pubblico, a partire da Federica Brignone che ad aprile, è stata protagonista di un brutale infortunio. Ma l’attenzione non è catalizzata solo su chi resta, ma anche su chi va via.

Roland Fischnaller, noto talento dello snowboard italiano, ha ormai compiuto 45 anni, un’età a cui molti sportivi hanno già appeso la tuta da allenamento al chiodo da tempo e o competono in serie minori o preparano come allenatori altri giovani talenti. Invece, Roland è ancora in forma e ha deciso di gareggiare ancora. Ma il tempo è contro di lui, per grande tristezza dei suoi fans.

Fischnaller è uno dei quattro sportivi italiani che hanno preso parte alla lontanissima edizione dei giochi del 2006 e che scenderà in campo anche a Milano Cortina, divenendo anche una pietra miliare nello sport. Con 7 partecipazioni alle Olimpiadi Invernali, infatti, l’esperto di snowboard è uno dei pochissimi sportivi a poter vantare una partecipazione ad una manifestazione professionistica a questa età.

È il momento dell’addio, Fischnaller ne è sicuro

Intervistato dalla stampa italiana, Fischnaller ha detto che una medaglia sarebbe il modo giusto per ritirarsi: “Ma il vero premio è la mia famiglia che mi guarda dalla tribuna”, le sue parole. L’atleta del resto ha vinto tutto quello che poteva, inclusi due titoli mondiali e svariate medaglie d’oro, argento e bronzo. Ed ha già annunciato che queste Olimpiadi per lui saranno le ultime.

Con grande sorpresa di molti suoi supporters comunque, Roland ha affermato che le Olimpiadi non saranno l’ultimo appuntamento sportivo in cui lo vedremo protagonista. C’è almeno un altro teatro su cui vuole esibirsi prima di prendere la tavola da snowboard e appenderla al chiodo: si tratta del Mondiale di Snowboard del 2027, sua ultima grande partecipazione ad un torneo.

“Mi concederò però un’ultima uscita agonistica, l’anno prossimo ai Mondiali di Montafon in Austria”, ha fatto sapere l’atleta motivando la decisione perché in quanto campione in carica, non rischia di “rubare” il titolo ad Azzurri più giovani, mostrando anche una grande autostima. I piani per il ritiro? “Mi ritirerò nel mio maso a 1700 metri di altitudine in Val di Funes e lì con moglie e figli condurrò un agriturismo”. Qualcosa di simile a quanto fatto da Alberto Tomba da quando ha abbandonato le scene pubbliche, in sintesi.