Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 1 febbraio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutte le notizie

23:45 L’Al Hilal annuncia Kader Meite: lascia il Rennes per 30 milioni di euro. Il Fenerbahce si assicura l’attaccante dell’Angers Sidiki Cherif.

23:40 Luciano Spalletti dopo Parma-Juventus: “Mi viene domandato di Icardi e di Osimhen, come calciatore non posso che dirne benissimo per quello che è stato il periodo in cui l’ho allenato. Questo non significa che lo voglio, parlo bene di lui perché mi ha portato dei gol. Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo stiamo così”.

23:30 Alfredo Pedullà: “Matias Vecino pronto a volare in Spagna, ci sono gli accordi con il Celta Vigo, la Lazio lo ha liberato confermando l’esclusiva di poche ore fa. Vecino era in scadenza con il club biancoceleste con un’opzione che evidentemente a nessuno interessava confermare. Siamo ormai allo scambio dei documenti, Vecino va al Celta Vigo. E ora la Lazio potrebbe decidere di non liberare Belahyane (che, come anticipato, ha l’accordo per un ritorno a Verona) in assenza di un nuovo centrocampista”.

23:10 Gianluigi Longari: “Confermato! È imminente l’ok per il passaggio di Kante da Al Ittihad al Fenerbahce“.

22:55 Gianluigi Longari: “Inter ritiene che offerta da 30M per Diaby sia congrua per il valore del giocatore. Spetta ad Al Ittihad decidere ma al momento non ci sono aperture. I nerazzurri hanno rifiutato un’offerta analoga del Bournemouth per Luis Henrique”.

22:45 Gianluigi Longari: “Gosens ha rifiutato l’offerta del Nottingham Forest. Il tedesco sta benissimo a Firenze e ha manifestato la volontà di voler aiutare la Fiorentina a salvarsi”.

22:30 Mauro Icardi, obiettivo della Juventus, in campo con il Galatasaray ha segnato nel 4-0 sul Kayserispor con l’argentino entrato al 65′ e al 94′ ha trasformato il secondo penalty per il club di Istanbul. Alla fine della partita come si evince da un video circolato in rete sembra come congedarsi dai tifosi salutando in modo particolare… come se fosse l’ultima partita giocata in Turchia!

Ufficiale Lookman all’Atletico Madrid

21:45 Accordo con l’Atalanta per la cessione di Ademola Lookman. L’Atletico Madrid ha svelato che il nazionale nigeriano è già nella capitale spagnola. L’accordo è in attesa delle visite mediche e della formalizzazione del contratto.

21:00 Alfredo Pedullà: “Icardi: le dichiarazioni di Chiellini che giustamente spegne sono di facciata, la Juventus si è già mossa (Chiellini lo sa…) e lavorerà per ricevere il sì dal Galatasaray. Dopo la partita di arma ne sapremo di più. Sullo sfondo resta Kolo Muani ma dopo il sì del PSG, raccontato ieri pomeriggio, manca quello del Tottenham“.

20:35 Alfredo Pedullà: “Mateta: il Crystal Palace lo ha liberato e l’attaccante ha fatto le visite per il Milan (fonte David Ornstein), gli inglesi hanno il sostituto, Allegri lo vuole da subito, nelle prossime ore i rossoneri verificheranno il totale superamento dei controlli per procedere”

Calciomercato Juventus in evoluzione

20:30 Giorgio Chiellini a DAZN poco prima di Parma-Juve sul mercato dei bianconeri: “Kolo Muani? “Siamo in attesa, Mateta è stato valutato, poi presi rischi e oneri si è deciso di non procedere. Grande rispetto per un giocatore importante, bisogna capire cosa possiamo e non possiamo fare. Kolo Muani è un giocatore del Tottenham, questa è la verità”.

Attaccante? “Il discorso è che Vlahovic tornerà tra un po’, purtroppo non prestissimo perché l’infortunio che ha avuto è importante, quindi ci siamo sempre mossi con l’idea di trovare un attaccante che rispondesse a queste nostre richieste, compatibilmente con la situazione finanziaria del club. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, quando il mister ha parlato ovviamente benissimo di lui e di Osimhen come grandi attaccanti, ma non c’è stato nulla di più, mi sento di escludere questa cosa qui. Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se riusciamo bene, altrimenti sappiamo di aver giocatori a disposizione, e che tra un mese e mezzo tornerà Dusan”.

Boga e Holm? “Cercavamo comunque di trovare – tra virgolette – un ragazzo che potesse ogni tanto dare un po’ di fiato a Yildiz, che potesse essere utile durante le prossime partite. Boga è stata sicuramente un’occasione, un giocatore che conosce bene il campionato italiano e che può fare la differenza a partita in corso e poi dall’inizio. Deve tornare dopo che ha avuto problemi a Nizza, ci aspettiamo quindi magari un paio di settimane perché entri veramente in forma, ma sta bene, lo abbiamo visto e siamo contenti e convinti che ci possa dare una mano. Holm è un terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non non sia riuscito a integrarsi bene in questi mesi, il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. C’è stata questa opportunità col Bologna dove anche Holm aveva avuto qualche problema e pensiamo di poter dare sicuramente più fisicità e una risorsa in più, poi vedremo nelle prossime partite”.

20:15 Visite mediche per Holm con la Juventus

20:00 Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026.

19.10 Nottingham Forest su Gosens. Si attende l’ok del calciatore. La Fiorentina non si oppone alla cessione.

La Fiorentina ha ricevuto una chiamata dal Nottingham Forest e non ha chiuso alla possibilità di uscita di Gosens come anticipato in mattinata ⬇️ Si attende di capire l’eventuale disponibilità di Gosens al trasferimento per capire se procedere https://t.co/xAZ3u6qv1m — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

19.00 L’Al Hilal vuole riportare in Arabia Saudita Saud Abdulhamid. Così il nostro Gianluigi Longari.

🚨 Al Hilal lavora per riportare in Arabia Saudita il terzino della Roma in prestito al Lens Saud Abdulhamid — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

18.35 Celta Vigo su Vecino. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

18.16 Rugani verso il sì alla Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18.00 Accordo molto vicino tra la Roma e il Bayern per Zaragoza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Zaragoza–#Roma: accordo molto vicino con il #Bayern, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo per 13 milioni https://t.co/Ko7Bc7dlMt — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

17.53 Mauro Icardi vuole la Juventus e chiederà al Galatasaray di liberarlo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Mauro #Icardi vuole la #Juventus da subito e anche per sei mesi (offerto un contratto con rinnovo e opzione). Ora chiederà al presidente del #Galatasaray di liberarlo, la partita si gioca lì https://t.co/rfsVXCIhdG — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

17.50 Fiorentina-Juventus, accordo per Rugani. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva: #Rugani, accordo totale #Fiorentina–#Juventus, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Ora l’ultimo placet del difensore https://t.co/fG0fs2DVVy — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

17.30 Nel pre di Cremonese-Inter, Marotta ha chiuso al possibile trasferimento di Diaby in nerazzurro.

#Marotta su #Diaby: “Abbiamo fatto un sondaggio ma non c’erano i presupposti” — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

17.20 La situazione allenatore in casa Verona. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Panchina #Verona: pressing per strappare il sì di Roberto D’Aversa. Non contattati al momento altri allenatori, alternativa Paolo #Sammarco tecnico della Primavera 👇 https://t.co/6XjBoTS5mi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

Bologna, ufficiale la cessione di Ciro Immobile al Paris Fc

17.00 Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo.

16.50 Belahyane-Verona, tutto fatto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Belahyane al #Verona: aveva già detto sì, esclusiva di meno di una settimana fa ora la #Lazio lo può liberare 👇 https://t.co/wNMuva5Y4f — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026



16.35 Perisic resta al PSV. Ha parlato così il ds del club: “Ivan non si muove da quì”

16.20 Lookman in partenza per Madrid. Le immagini raccolte dal nostro Gianluca Viscogliosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

16.10 Mateta-Milan, i rossoneri sempre più vicini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16.05 L’Al Hilal prova seriamente il colpo Benzema. Così il nostro Gianluigi Longari.

🚨 confermato: Al Hilal prova seriamente il colpo Karim Benzema. ⬇️ https://t.co/KvDWlMRFWi — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

15.00 Atalanta, Percassi annuncia l’accordo per la cessione di Lookman. L’AD ha parlato così a DAZN: “Sarà un mese impegnativo, ma vuole dire che stiamo facendo bene perché poter giocare tre competizioni è significativo. Siamo soddisfatti dell’operazione Lookman, abbiamo degli accordi verbali raggiunti ci saranno dei tempi per formalizzare. I movimenti in attacco? Pensavamo fosse giusto far questo e non contiamo di fare altro“.

14.43 Juventus, si attende sempre una risposta per Kolo Muani. Confermato il sondaggio per Icardi, idea di Spalletti. Serve l’ok del presidente del club Turco. Icardi può essere anche un’idea a parametro 0. Ha il contratto in scadenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

La #Juventus aspetta risposta per #KoloMuani, il sondaggio per #Icardi (confermato) è una richiesta di #Spalletti per gennaio. Il presidente del #Galatasaray deve dare il via libera e di sicuro ci penserà tante volte, ma il tentativo è in corso. E comunque possiamo aggiungere che… https://t.co/Rawqklb4gR — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

13.40 Sondaggio della Juventus per Mauro Icardi, secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà le condizioni non sono semplici ma i bianconeri ci stanno provando. In conferenza stampa Spalletti aveva esaltato l’attaccante argentino definendolo uno dei migliori finalizzatori mai allenati.

Esclusiva: sondaggio #Juventus per #Icardi. Condizioni non semplici ma sondaggio in corso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

13.35 Roma, dialoghi con il Bayern per Zaragoza:

13.34 Il Napoli farà un ultimo tentativo per Sulemana dell’Atalanta.

Il #Napoli farà un ultimo tentativo per #Sulemana, malgrado la cessione di #Lookman: in caso di no chiuderà #Alisson https://t.co/t5Ye9THs9g — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

13.34 Fiorentina, Gosens non è ritenuto incedibile. La viola valuta eventuali offerte.

La #Fiorentina non ritiene incedibile #Gosens e valuta eventuali offerte — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

13.30 La Lazio lascia la pista Rugani, la Fiorentina ci può riprovare. Così il nostro Alfredo Pedullà:

13.28 Cagliari, possibili le cessioni di Zappa e Luperto.

13.25 Il Napoli potrebbe non fare operazioni sulla fascia destra in caso di stop meno grave per Di Lorenzo.

Le possibili buone notizie per #DiLorenzo potrebbero portare il #Napoli a non fare operazioni su quella fascia. Con una partita a settimana e se il recupero fosse entro un mese e mezzo. #Mazzocchi e #Politano potrebbero bastare, è una traccia e non una decisione. Juanlu #Sanchez… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2026

13.20 Scambio Juventus-Bologna. Così il nostro Alfredo Pedullà: “Uno scambio in dirittura. La Juventus, dopo giorni di trattative, sta per portare a Torino Holm in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna aspetta Joao Mario che da giorni stava riflettendo (c’era stato anche un sondaggio della Fiorentina) e che sta per sciogliere le riserve. Holm era stato cercato anche dal Napoli, ma la trattativa non era andata avanti. E la Juve si appresta a regalare un altro terzino a Spalletti dopo il fallimento dello scambio Joao Mario-Alberto Costa“.

13.00 Fortini, la Roma ha alzato l’offerta ma c’è il nodo Tsimikas. Così il nostro Alfredo Pedullà: “Venerdì scorso vi abbiamo raccontato in esclusiva il contatto diretto tra Roma e Fiorentina per Niccolò Fortini, il terzino in scadenza di contratto nel 2027. Andiamo oltre: la Roma ha fatto un’offerta di 10-11 milioni più bonus che i viola potrebbe valutare in assenza di certezze sul rinnovo. Ma c’è il nodo Tsimikas, spieghiamo perché: malgrado le smentite del club giallorosso, c’era un discorso bene avviato con il Besiktas che è entrato in una fase di stallo anche per le perplessità del diretto interessato. E che lascia in stand-by la situazione Fortini, anche se la situazione va seguita fino in fondo“.

12.00 Con l’uscita probabile di Marcos Leonardo, l’Al Hilal starebbe sognando Karim Benzema. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

‼️ Con l’uscita di Marcos Leonardo, il sogno dell’Al Hilal sarebbe quello di portare da Inzaghi Karim Benzema, in rotta con Al Ittihad. https://t.co/RlpyDUXdd5 — Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026

10:27 Napoli a caccia del sostituto dell’infortunato Di Lorenzo: sondaggio anche per Van der Brempt del Como.

10:08 Lookman all’Atletico Madrid, è fatta. Affare da 35 milioni + 5 di bonus.

9:23 Juventus, il vice Yildiz sarà Boga. Fatta per il trequartista.

9:00 Pisa, esonerato Alberto Gilardino. La società toscana cerca una svolta e nella notte ha annunciato la decisione.