La Juventus vola a Parma: cala il poker con doppietta di Bremer

La Juventus ha espugnato il Tardini battendo il Parma per 1-4 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A: a segno Bremer, McKennie e David. Nel mezzo lo sfortunato autogol di Cambiaso

Dopo la prestazione da dimenticare di Monaco con i play-off di Champions League già acquisiti, la Juventus di Luciano Spalletti torna a vincere con un netto 1-4 al Tardini di Parma. Decisivo un super Gleison Bremer premiato al termine del match con il man of the match.

Vittoria per 4-1 della Juventus contro il Parma: tre punti importantissimi al Tardini (Screen YouTube)

Dominio Juve al Tardini

La squadra di Luciano Spalletti ha fornito una prestazione di altissimo livello, trascinata da un Bremer in giornata di grazia. Il difensore brasiliano ha sbloccato il match al 15′ con un colpo di testa sugli sviluppi da calcio d’angolo, per poi firmare la sua doppietta personale al 54′. Al 37′, è arrivata la perla di Weston McKennie: gol in semirovesciata su assist di Kalulu con i bianconeri che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol.

Poker e doppietta di Bremer

Il Parma ha provato a riaprire la gara al 51′ grazie a uno sfortunato autogol di Cambiaso, con la fiammata durata una manciata di minuti. Dopo il tris di Bremer, ci ha pensato Jonathan David al 64′ a chiudere i conti, approfittando di un errore del portiere Corvi ribandendo in rete il più facile dei gol. Unica nota storta l’infortunio di Kenan Yildiz, uscito nell’intervallo per un problema muscolare da valutare. Vecchia Signora momentaneamente al quarto posto, in attesa del match della Roma che giocherà domani contro l’Udinese.

