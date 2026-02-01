La Juventus vola a Parma: cala il poker con doppietta di Bremer

La Juventus ha espugnato il Tardini battendo il Parma per 1-4 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A: a segno Bremer, McKennie e David. Nel mezzo lo sfortunato autogol di Cambiaso

Dopo la prestazione da dimenticare di Monaco con i play-off di Champions League già acquisiti, la Juventus di Luciano Spalletti torna a vincere con un netto 1-4 al Tardini di Parma. Decisivo un super Gleison Bremer premiato al termine del match con il man of the match.

Dominio Juve al Tardini

15 – Dalla sua prima stagione in gol in Serie A (dal 2019/20), #Bremer è il difensore con più reti segnate di testa (15) nei cinque principali campionati europei, superati Virgil van Dijk e Gabriel Magalhães (entrambi 14). Ascensore.#ParmaJuve #SerieA pic.twitter.com/bTIWF1ZDmO — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2026

La squadra di Luciano Spalletti ha fornito una prestazione di altissimo livello, trascinata da un Bremer in giornata di grazia. Il difensore brasiliano ha sbloccato il match al 15′ con un colpo di testa sugli sviluppi da calcio d’angolo, per poi firmare la sua doppietta personale al 54′. Al 37′, è arrivata la perla di Weston McKennie: gol in semirovesciata su assist di Kalulu con i bianconeri che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol.

Poker e doppietta di Bremer

2 – Dall’arrivo di Spalletti, solamente l’Inter (37) ha conquistato più punti in Serie A della Juventus (30 davanti al Milan, a 29 ma con un match in meno) – inoltre, nel periodo, solo i nerazzurri (30) hanno segnato più reti dei bianconeri nel torneo (27). Percorso.#ParmaJuve pic.twitter.com/j7XAUSembF — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2026

Il Parma ha provato a riaprire la gara al 51′ grazie a uno sfortunato autogol di Cambiaso, con la fiammata durata una manciata di minuti. Dopo il tris di Bremer, ci ha pensato Jonathan David al 64′ a chiudere i conti, approfittando di un errore del portiere Corvi ribandendo in rete il più facile dei gol. Unica nota storta l’infortunio di Kenan Yildiz, uscito nell’intervallo per un problema muscolare da valutare. Vecchia Signora momentaneamente al quarto posto, in attesa del match della Roma che giocherà domani contro l’Udinese.